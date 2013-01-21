T24 LogoT24 Logo
Gündem

Toktamış Ateş son yolculuğuna uğurlanıyor

Cumartesi günü çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitiren Prof Dr. Toktaamış Ateş bugün toprağa veriliyor

21 Ocak 2013 14:58

Tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Toktamış Ateş için ilk tören uzun yıllar görev yaptığı İstanbul Üniversitesi' (İÜ) nde düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan ÖDP eski Genel Başkanı Ufuk Uras, Ateş’in hoşgörüsünden bahsetti. Uras, “ Türkiye’nin çok çalkantılı yakın tarihinde her zaman inatla birlikte yaşama kültürünü birarada siyaset yapmayı hoşgörüyü ve diyalogu savundu. Ülkesini ve ülkesinin değerlerini her zaman çok sevdi. Bu değerleri hiçbir şekilde birbiriyle vuruşturmadı, birbiriyle kavuşturmayı tercih etti. Birçok konuda farklı düşündüğümüzü bilmesine karşın asistanlığını yapmasını önermesi, o engin hoşgörünün sonucudur. Onunla beraber iktisat dergisini çıkardık. İktisat fakültesi mezunları cemiyeti haftalarını düzenledik. Sendika seminerlerine gittik “ dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak ise “ Toktamış Hocamız yetiştirdiği öğrencileri, verdiği dersleri ve yazdığı eserleri konusunda üniversitemize akademisyen yetiştirme konusunda özverili çalışmalar yürütmüştür. Kendisine bundan dolayı gönülden müteşekkiriz. Üniversitemiz kendisine hizmetleri dolayısıyla minnettardır “ diye konuştu.

ETİKETLER

toktamış ateş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24