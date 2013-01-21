Toktamış Ateş son yolculuğuna uğurlanıyor

Tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Toktamış Ateş için ilk tören uzun yıllar görev yaptığı İstanbul Üniversitesi' (İÜ) nde düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan ÖDP eski Genel Başkanı Ufuk Uras, Ateş’in hoşgörüsünden bahsetti. Uras, “ Türkiye’nin çok çalkantılı yakın tarihinde her zaman inatla birlikte yaşama kültürünü birarada siyaset yapmayı hoşgörüyü ve diyalogu savundu. Ülkesini ve ülkesinin değerlerini her zaman çok sevdi. Bu değerleri hiçbir şekilde birbiriyle vuruşturmadı, birbiriyle kavuşturmayı tercih etti. Birçok konuda farklı düşündüğümüzü bilmesine karşın asistanlığını yapmasını önermesi, o engin hoşgörünün sonucudur. Onunla beraber iktisat dergisini çıkardık. İktisat fakültesi mezunları cemiyeti haftalarını düzenledik. Sendika seminerlerine gittik “ dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak ise “ Toktamış Hocamız yetiştirdiği öğrencileri, verdiği dersleri ve yazdığı eserleri konusunda üniversitemize akademisyen yetiştirme konusunda özverili çalışmalar yürütmüştür. Kendisine bundan dolayı gönülden müteşekkiriz. Üniversitemiz kendisine hizmetleri dolayısıyla minnettardır “ diye konuştu.