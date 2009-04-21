Toksik varlıkların verdiği zarar büyüyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), toksik varlıklardan kaynaklanan toplam küresel zararın 4,1 trilyon doları bulabileceğini bildirdi.



IMF tarafından yayımlanan Küresel Finansal İstikrar raporuna göre, küresel finansal krizin başladığı 2007 yılından beri Japonya ve Avrupa'daki kredi kayıpların gittikçe arttığı, zararın yarısından fazlasının ABD kaynaklı olduğu kaydedildi.



Bankaların, toksik varlıkları karşılamak nedeniyle şu ana kadar sağlamış oldukları 900 milyar dolarlık yeni sermayenin yarısının devlet yardımlarıyla karşılandığı belirtildi.



Zararın en büyüğü ABD’den



IMF raporunda, daha önce daha az olarak tahmin edilen ABD kaynaklı toksik varlıklardan kaynaklanan zararı, neredeyse iki kat artırarak 2,7 trilyon dolara olarak revize etti.



Raporda, ABD'deki 2,7 trilyon dolarlık zararın, 1,6 trilyon dolarlık kısmının konut kredisi destekli menkul kıymetlerden, 1,07 trilyon dolarlık kısmının da kredi kayıplarından oluştuğu vurgulandı.



Avrupa'daki kayıpların 1,2 trilyon doları aştığı kaydedilirken, Japonya'nın da 149 milyar dolarlık zararının olduğu belirtildi.



IMF raporuna göre, küresel ekonomide oluşacak zararların büyük kısmının bankalarda meydana gelmesinin beklendiği, bankaların elindeki özellikle menkul kıymetlerde meydana gelebilecek zararın 2,8 trilyon dolara kadar tırmanabileceği kaydedildi.



Rapora göre, ABD bankalarının zararlarının daha da artabileceği belirtiliyor.



550 milyar dolarlık zarar



IMF, ABD'deki bankaların gelecek iki yıl içinde 550 milyar dolar daha zarar açıklayabileceğini tahmin ediyor.



Avro bölgesinde ise bankaların şu ana kadar 154 milyar dolar zarar açıkladığı, 2010 yılına kadar da 750 milyar dolar daha zarar açıklamasının beklendiği vurgulanıyor.



IMF'ye göre, sanayileşmiş ülke bankalarının, yükselen piyasalardaki iştirakleri ve bu ülkelerdeki menkul kıymetlerden kaynaklanabilecek potansiyel zararın ise 340 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.



IMF, tüm üye ülkelerin hükümetlerine, küresel çöküşün önüne geçebilmek için kararlı politika adımları atmasını istedi.



Fon, ülkelerin bankacılık sistemlerine mali katkıda bulunmasının yeterli bir eylem olmadığını, toksik varlıkların ayıklanması ve iflas düzeyindeki mali kurumların kapatılması gerektiğini bildirdi.



Raporda, bankaların kredi kayıplarının giderilmesi için bilançolarına ilave sermaye gerektiğini, bu sayede yatırımcı güveninin yeniden sağlanabileceğine dikkat çekildi.



Küresel Finansal İstikrar raporunda, bankacılık sektöründe başlayan krizin, iş dünyası ve tüketicileri de etkileyerek, ekonomik kriz olarak yaygınlaştığı vurgulandı.

