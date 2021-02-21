Tokkal ailesi cinayetinde 4 kişi tutuklandı

Eskişehir'de İlkay- Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk'un evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada eski iş ortağı olan Mehmet Şerif Boğa, yeğeni Hakkı Boğa, akrabası Fesih Yiğit ile dayısı Zeki Oğuz sevk edildikleri mahkemede tutuklandılar. Katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın canavarca hisle kasten adam öldürmek suçundan tutuklandığı bildirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayetin ardından başlattıkları soruşturma kapsamında özel bir ekip kurdu. Çevredeki MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alındı. Evde yapılan incelemede ise İlkay Tokkal’ın eşi ve çocuğuyla birlikte geçen Pazartesi akşamı cep telefonu dükkanını kapattıktan sonra eve geldikleri, yemek sipariş verip yedikleri, kapıda herhangi bir zorlama olmadığı belirlendi. Bunun üzerine katil zanlısının tanıdık biri olma ihtimali üzerinde duruldu.

Evin yakınında kanlı çoraplar ve ayakkabı

Ekiplerin yaklaşık 400 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek yaptığı araştırmada, İlkay Tokkal ile borç meselesinden aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen Mehmet Şerif B'nin 15 Şubat akşamı cinayetlerden önce evinden çıkıp bir süre yürüyerek bindiği taksiyle Tokkal ailesinin evine gittiği, dönüşte ise farklı bir güzergahtan yine taksiyle evinin yakınına kadar geldiği tespit edildi.

Katil zanlısının, eve geldiğinde önce kapıyı açan İlkay Tokkal'ı, ardından salona yönelip eşi ve çocuğunu bıçakladığı ileri sürüldü.

Şüphelinin, Emel Tokkal'ın İzmir'de yaşayan ve önceki evliliğinden olan kızının kendisini telefonla arayıp yardım istemesi üzerine yanına çilingir alıp ailenin evine gittiği de ortaya çıktı.

Mehmet Şerif B'nin evi ve çevresinde arama yapan ekiplerin, bu kişinin evinin yanındaki boş arazide maske, eldiven ve bere, bodrum katında da kanlı çoraplar ve ayakkabı bulduğu öğrenildi. Bulunan eşya, incelenmesi için kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

Ayrıca gazetecilerin evde aile bireylerinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından çektiği görüntülerde Mehmet Şerif B'nin gözyaşı dökerken gözaltına alınması yer aldı.

Şüpheli olarak gözaltına alındı

Olayla ilgili polis ekipleri, İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu Buğra Can Tokkal ile iki çocuk babası eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa, eşi Hediye Boğa ve esnaf komşusu Ersin D.'nin de aralarında olduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Alınan ifadeler ve deliller ışığında Tokkal ailesi cinayetinin, katil zanlısının eski ortağı Mehmet Şerif Boğa olduğu tespit edildi. Emniyette gözaltında olan Boğa ve 8 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.

Buğra serbest bırakıldı

İlkay-Emel Tokkal ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan Buğra Tokkal serbest bırakıldı. Buğra’nın soruşturma sürecinde tedbir amacıyla gözaltında tutulduğu ve şüpheliler arasında yer almadığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Evde ölü bulunmuşlardı

Eskişehir’de cep telefonu dükkânı bulunan İlkay ve Emel Tokkal çiftinden 16 Şubat'ta haber alamayan İzmir’deki yakınları polise hayatlarından endişe ettiklerini söyleyerek ihbarda bulundu.

Tokkal çiftinin kısa bir süre önce taşındığı Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi’ndeki bir apartmanın 5’nci katına giden polis ekipleri cevap alamadı. Çilingir yardımıyla girilen evde İlkay, eşi Emel ve çocukları Doruk ölü olarak bulunmuştu.