-TOKİ'YE YABANCI İLGİSİ SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 02.10.2010 - Toplu konut alanında model çalışmalar yürüten Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yabancı kurum ve kuruluşların dikkatini çekmeye devam ediyor. TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin toplu konut alanında yaptığı çalışmaları yerinde incelemek üzere Ankara'ya gelen İspanya İskan Bakan Beatriz Corredor Sierra, TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Sierra, beraberindeki heyetle, TOKİ Başkan Yardımcıs Ercan Tıraş'ı ziyaret ederek ''TOKİ Sistemi'' hakkında bilgi aldı. Türkiye ile İspanya arasındaki işbirliği alanlarını çeşitlendirmek istediklerini belirten Konuk Bakan Sierra, Esenboğa Havaalanı üzerinde sürdürülen ''Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi''ni de yerinde inceledi. -İRAN'DA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI- Öte yandan, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen ''Uluslararası Toplu Konut Konferansı''nda ise dünya üzerindeki konut sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Konferansa; Türkiye, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere bölge ülkeleri katıldı. Toplantıya Türkiye adına katılan TOKİ Başkan Yardımcısı Ahmet Haluk Karabel, ''TOKİ'nin 6 yıl içerisinde Türk halkı için 430 bin konut birimini inşa edebilmesini sağlayan yönetim yaklaşım ve iş modeli'' konulu bir sunum yaptı. Dünyanın pek çok firması ile birlikte Türk şirketlerinin de katıldığı ve 150 bin kişi tarafından ziyaret edilen Tahran Confair 2010 İnşaat Fuarı kapsamında düzenlenen konferansın sonunda, TOKİ Başkan Yardımcısı Ahmet Haluk Karabel ile İran Emlak Geliştirme Birliği Başkanı Iraj Rahbar arasında ''işbirliği mutabakat zaptı'' imzalandı. Mutabakat kapsamında; iki ülke arasında konut alanında bilgi paylaşımına gidilecek. Mutabakat çerçevesinde TOKİ, Türkiye'de yatırım yapan İranlı şirketlere kapılarını açarken, TOKİ'nin muadil kuruluşu IPDA da İran'da faaliyet yürüten Türk şirketlerine kolaylık gösterecek. Her iki kurum da karşılıklı olarak birbirlerinin toplu konut alanındaki birikim ve deneyimlerinden yararlanacak ve teknoloji paylaşımı yapılacak. TOKİ ile IPDA arasında imzalanan mutabakat zaptı ile iki kurum, üçüncü ülkelerde ortak yatırım ve proje çalışmaları da yürütebilecek. TOKİ ile IPDA arasında imzalanan mutabakat zaptını değerlendiren TOKİ Başkan Yardımcısı Ahmet Haluk Karabel, Türkiye'nin toplu konut alanında geldiği noktanın komşu ülkeler tarafından ilgiyle izlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Karabel, mutabakat çerçevesinde önümüzdeki günlerde bir araya gelecek olan TOKİ ve IPDA uzman heyetlerinin neler yapılabileceğini değerlendireceklerini ifade etti.