TOKİ'ye uluslararası not

JCR-Eurasia Rating, TOKİ’ye , ''Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para'' değerlendirmesinde ''BB-'' notu verdi. Uzun vadeli ulusal yerel notunu da ''AA'', görünümü ise ''durağan'' olarak belirledi.



TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, JCR-Eurasia Rating, TOKİ'yi, ''yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek'' uzun vadeli ulusal yerel notunu da ''AA(Trk)'', görünümü ise ''durağan'' olarak belirledi.



TOKİ'nin uzun vadeli uluslararası yabancı para ve uzun vadeli uluslararası yerel para notları ''BB-'' olarak belirlenirken, Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para değerlendirmesinde ''B'' notu, Kısa Vadeli Ulusal Yerel Notu ''A-1+(Trk)'' verildi.



Acıklamaya göre, TOKİ'nin Desteklenme Notu ''1'', Ortaklardan Bağımsızlık Notu ''A'' oldu.



Açıklamada, TOKİ'nin, kar amaçlı bir kurum olmamakla birlikte ulusal ekonomi içindeki önemini ve konut inşaatı sektöründeki piyasa yapıcı rolünü, karlılık ve büyüme trendi içinde başarılı bir şekilde sürdürdüğü kaydedildi.



TOKİ?nin bilanço ve gelir/gider yapısı ile gerçekleştirdiği proje büyüklükleri de dikkate alındığında, uzun vadeli ve kısa vadeli ulusal yerel para notlarının ''yüksek düzeyde'' yatırım yapılabilir kategori içinde değerlendirildiği, kurumun uluslararası yabancı para ve yerel para notlarının ise Türkiye Cumhuriyeti?nin ülke notu olan ''BB-'' ile sınırlandırıldığı belirtildi.





