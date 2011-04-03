-TOKİ'YE NİJERYA VE GİNE'DEN TEKLİF ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) yurtdışından ziyaretçi akını ve işbirliği teklifleri devam ediyor. TOKİ'yi, geçen hafta da, Nijerya Federal Kamu Hizmetleri Genel Sekreteri Simon Onwe Ogamdi ile Gine Konut Bakanı Koutoub Moustapha Sano ziyaret etti. Afrika'nın petrol zengini ülkelerinden Nijerya'nın Cumhurbaşkanı Goodluck Ebele Jonathan, Şubat ayı başında yaptığı ziyarette TOKİ'ye işbirliği teklifinde bulunurken, geçen hafta ziyaret eden Nijerya Federal Kamu Hizmetleri Genel Sekreteri Simon Onwe Ogamdi, işbirliği teklifini somutlaştırdı. TOKİ Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ogamdi, TOKİ'den 23 bin ile 100 bin dolar arasında değişen yatırım maliyetlerinde konut istedi. TOKİ Başkan Vekili Ahmet Haluk Karabel ile görüşen Nijerya Kamu Hizmetleri Genel Sekreteri Simon Onwe Ogamdi, TOKİ'nin ülkelerine konut yapmayı kabul etmesi halinde ücretsiz arsa tahsis edeceklerini ve konut başına 23 ila 100 bin dolar arasında ödeme yapabileceklerini belirtti. TOKİ'nin hızlı, sağlam ve modern konutlar yapmasından çok etkilendiklerini ifade eden Ogamdi, özellikle yoksullara, düşük ve orta gelirlilere konut yapılmasının, konut yapımında her kesimin ihtiyaçlarına yanıt verilmesinin çok iyi bir uygulama olduğunu kaydetti. TOKİ'nin finansman yapısı da ''çok ilginç ve başarılı'' bulduğunu açıklayan Ogamdi, açıklamaya göre, şöyle konuştu: ''Büyükşehirlere göçü önleyen tarım köy projeleri, üzerinde ayrıca durulması gereken bir konu. TOKİ'nin Türkiye'de yaptığı uygulamaların benzerlerini ülkemizde de gerçekleştirmek istiyoruz. Bu kapsamda şartlarınızı görmek ve bir ön protokol imzalamak amacındayız. Ülkemizdeki konut açığını sizin projeleriniz kapatabilir. Bu ziyarette önemli bilgiler elde ettik. Şartlarınız sisteminiz çok başarılı. Sizleri en yakın zamanda ülkemizde görmek istiyoruz.'' TOKİ Başkan Vekili Ahmet Haluk Karabel ise Nijerya'ya 18 ay gibi kısa bir sürede örnek konutlar yapılabileceğini, öncelikle her iki tarafın da işleyişi görmesinin daha doğru olacağını belirtti. Açıklamaya göre, Karabel, ''Oradaki piyasa durumuna göre protokoller kapsamında gelir getirici projeler yapabiliriz. Konut dışında, bedeli karşılığında stadyum, hastane, okul gibi projeleri de Nijerya'ya kazandırabiliriz'' dedi. -GİNE KONUT BAKANI SANO, İSTANBUL KONUTLARINI GEZDİ Geçen hafta, bir başka Afrika ülkesi Gine'nin Konut Bakanı Koutoub Moustapha Sano da TOKİ'yi ziyaret etti. Ankara'da TOKİ Başkan Vekili Ahmet Haluk Karabel ile görüşen Sano, inşaat sektörü ve TOKİ'nin uygulamaları hakkında bilgi aldı. Ülkelerinde büyük bir konut açığı bulunduğunu anlatan Sano, yaşadıkları problemin çözümü için TOKİ'den destek istediklerini belirtti. TOKİ Başkan Vekili Karabel ve bir uzman ekibi Gine'ye davet eden Sano, TOKİ'nin ülkesinde konut yapmasını istedi. Ziyaretin ardından İstanbul'a geçen Bakan Sano, Kayaşehir Konutları'nı gezerek, İstanbul Uygulama Dairesi Başkanı Niyazi Özdemir'den bilgi aldı.