-TOKİ'YE GÜNEY AMERİKA'DAN YENİ TEKLİF ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - Güney Amerika'daki Venezuela'nın petrol karşılığı konut yapımını istediği Toplu Konut İdaresine (TOKİ), aynı kıtadaki Kolombiya'dan da işbirliği teklifi geldi. Kolombiya Altyapı ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Maria Constanza Garcia Botero, ülkesindeki gecekondu sorununun çözümü için TOKİ'den destek istedi. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki gecekondu dönüşüm projelerini yerinde incelemek için Ankara'ya gelen Maria Constanza Garcia Botero, TOKİ Başkan Vekili Ahmet Haluk Karabel ile görüştü. Güney Amerika ülkelerinin en büyük sorunlarından birisinin gecekondular ve çarpık yapılaşma olduğunu ifade eden Maria Constanza Garcia Botero, TOKİ’nin gecekondu dönüşümü konusundaki tecrübesinden yararlanmak istediklerini açıkladı. Açıklamaya göre, Ankara'daki gecekondu dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyen Kolombiya Altyapı ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Botero, gecekondu alanlarını Türkiye'de olduğu gibi modern kentlere dönüştürmek istediklerini belirtti. Ankara'da gezdiği gecekondu dönüşüm bölgelerindeki çalışmaları değerlendiren Botero, yapılan projelerin büyüklüğünün kendilerini şaşırttığını ifade etti. TOKİ'nin gecekondu dönüşümü tecrübesinden yararlanmak istediklerini kaydeden Botero, TOKİ yetkililerini Kolombiya'ya davet etti. TOKİ Başkan Vekili Ahmet Haluk Karabel ise 8 yılda 500 bin konut rakamına ulaştıklarını hatırlatarak, şu bilgiyi verdi: ''Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılına kadar 500 bin yeni konutluk hedef ortaya koydu. Bu hedefe ulaşmak için Türkiye'nin 81 ilinde yeni çalışmalar başlatacağız. TOKİ olarak konut ihtiyacının karşılanmasına öncülük ediyoruz. Konuttan okula, hastaneden karakollara kadar her alanda çalışıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl gecekondu dönüşüm ve yoksul konut projelerine ağırlık vereceğiz. Yürütmekte olduğumuz kentsel dönüşüm projelerine ek olarak belediyeler ile işbirliği içinde tüm illerimizde gecekondu dönüşüm çalışmalarını başlatacağız.'' TOKİ Başkan Vekili Ahmet Haluk Karabel, Botero'ya Türkiye hatırası olarak çini tabak hediye etti.