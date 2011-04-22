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TOKİ'YE DAVA SAMSUN (A.A)

22 Nisan 2011 15:48

-TOKİ'YE DAVA SAMSUN (A.A) - 22.04.2011 - Samsun'un Atakum ilçesinde yapımına 1998 yılında başlanan ve 3 yıl sonra hak sahiplerine teslimi gerçekleştirilen bin konutun orman arazisi üzerine yapıldığı iddiasıyla Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve konut sahipleri hakkında dava açıldı. TOKİ'nin 1998 yılında Kurupelit Büyükoyumca köyünde yapımına başladığı bin konutlu inşaat 3 yıl içinde tamamlanarak daireler hak sahiplerine devredildi. Aradan geçen süre içinde borcunun tamamını TOKİ'ye ödeyen 84 hak sahibine de tapuları teslim edildi. Ancak Orman Genel Müdürlüğü, TOKİ ve tapularını alan 84 kişi hakkında ''Tapu iptali ve men'i müdahale'' davası açtı. Samsun 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmesine başlanan davanın duruşmasına, Orman Genel Müdürlüğü avukatlarından Özgül Algan Demir ile davalılardan Nizam Topuz, Ertan Sert, Ayşe Dikmen, Melahat Demirkaya, Yüksel Büyükbaş, Emre Bodrumlu ve Türkan Yaldız katıldı. İfadelerin ardından hakim, tebligat yapılmayan diğer davalıların da adreslerinin tespiti ile davaya dahil edilmesine ve eksiklerin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesini kararlaştırdı. Duruşma çıkışı, basın mensuplarına açıklamada bulunan davalılar, yaşadıkları karşısında şaşkın olduklarını belirtti.

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