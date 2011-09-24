TOKİ'ye başvuru rekoru

T24 - TOKİ'nin dar gelirli aileler 4 bin lira peşinatla satacağı konutlar başvuru rekoru kırdı. 7 ilde satılacağı açıklanan 4 bin 538 adet 2 1 konut için 51 bin 178 aile başvurdu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği dar gelirlilere yönelik konut uygulamalarına devam eden TOKİ'nin, dar gelirli ailelere satacağı konutlardan satın almak isteyenler, illerde valilikler, ilçelerde ise kaymakamlıklar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Müracaatlar, başvurunun son günü olan 23 Eylül'de mesai saatinin son dakikalarına kadar devam etti. Başvuru süresinin sonunda, 7 ilde yapılacak 4 bin 538 konut için toplam 51 bin 178 kişi başvurdu.

En büyük ilgi Yeşilkent projesine



Rekor sayıdaki başvurular arasında en büyük ilgiyi Gaziantep Şahinbey'deki Yeşilkent projesi gördü. Yeşilkent'te konut sayısının yaklaşık 33 katı talep geldi. 320 konut için 10 bin 463 aile başvurdu.



Ankara-Mamak'ta 1.024 konut için 11 bin 575 aile başvuru olurken, Çubuk'taki 484 konut için 508, Adıyaman-Merkez'deki 700 konut için 6.450, Antalya-Merkez Çıplaklı'daki 480 konut için 2.077, Edirne-Merkez Fırınlarsırtı'ndaki 318 konut için 1.547, Gaziantep-Şehitkamil'deki 404 konut için 7.570, Kırşehir-Merkez'deki 292 konut için 1.037, Kocaeli-İzmit Arızlı'daki 516 konut için de 9 bin 951 başvuru yapıldı.

TOKİ tarafından en son bu yılın şubat-mart döneminde yoksul ve alt gelir grubuna yönelik satışa sunulan 6 bin 468 konut için 55 bin 985 aile başvuruda bulunmuştu.

Konutlar kura ile sahiplerini bulacak



Müracaatların tamamlanmasıyla birlikte başvuruda bulunan 51 bin 178 ailenin şartları değerlendirilecek. Müracaat sayısının satışa sunulan konut sayısından fazla olması nedeniyle projelerde ev almaya hak kazanacaklar noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek. Kuralar Ekim ayı içinde başvuruların gerçekleştiği il ve ilçelerde çekilecek. 4 bin liralık peşinatlarını ödeyerek konut alanlar, ilk taksitlerini konut tesliminden sonra yapacak. Aylık taksitleri 173 lira fiyatla başlayacak olan konutlar, 180 ay (15 yıl) vadeli satılacak.





