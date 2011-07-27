-TOKİ'YE AKADEMİSYEN BAŞKAN YARDIMCISI ANKARA (A.A) - 27.07.2011 - Akdeniz Üniversitesi eski öğretim üyesi Dr. Ahmet Şahin, Toplu Konut İdaresinde (TOKİ) Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel döneminde Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan inşaat yüksek mühendisi Dr. Ahmet Şahin, TOKİ Başkan Yardımcısı oldu. Akdeniz Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı görevinden Antalya milletvekili adaylığı için ayrılan Dr. Ahmet Şahin'in, Antalya'da yapılan köprülü kavşakların mimarı olarak bilindiği kaydedildi. Açıklamada, Konya'da 1968 yılında doğan, 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Dr. Ahmet Şahin'in İstanbul ve Antalya'da birçok inşaat projesinde yer aldığı belirtildi. Açıklamaya göre, Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, Baltalimanı-TEM Büyükdere Bağlantı Yolu, Çırpıcı Deresi'nin Ayvalıdere'ye birleştirilmesi, Gaziosmanpaşa-Cebeci yolu TEM Otoyolu altgeçiti, Kaynarca Demiryolu altgeçidi ve Sahil Yolu E-5 Arası bağlantı yolu, Davutpaşa Kışlası bağlantı yolları, Ulus-Zincirlikuyu 2. Aşama inşaatı, Pendik İDO İskelesi eksikliklerinin tamamlanması, bağlantı yolları ve yeraltı otopark ve ortak altyapı inşaatı, Avcılar köprülü kavşak ve üniversite önü altgeçit inşaatı gibi, İstanbul'da 71 büyük projede görev üstlendi. Şahin, Antalya Belediyesinde görev yaptığı dönemde de Mevlana kavşağı tünel geçişli köprülü kavşağı, Atatürk Kültür ve Sanat Evi Tadilatı'nın yapılması, katı atık düzenli depolama sahası ve arıtma tesisi inşası, Sütçüler Mahallesi Aşevi İnşaatı, Huzurevi ve Kadın Sığınma evi inşaatı, Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı başta olmak üzere 114 ayrı altyapı, yol, yeşil alan ve çevre düzenlemesini kapsayan projede yer aldı. Akdeniz Üniversitesi'nde görev yaptığı dönemde üniversite altyapısının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan 46 projeyi yürüten Şahin'in, Yıldız Teknik ve Selçuk üniversitelerinde Geoteknik Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmalar yaptığı belirtildi. Dr. Ahmet Şahin, evli ve dört çocuk babası.