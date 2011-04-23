-TOKİ: SORUN YENİ DÜZENLEMEYLE ÇÖZÜLECEK ANKARA (A.A) - 23.04.2011 - Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Samsun-Merkez-Kurupelit'te yaptığı ve 2001'de hak sahiplerine teslim ettiği bin 6 (1006) konutun yeri ile ilgili sorunun, ancak 2/B arazileri ile ilgili yapılacak yeni düzenleme ile çözülebileceği bildirildi. TOKİ'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Samsun-Merkez-Kurupelit'teki konutların, imar kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde inşaat ruhsatı, iskan ruhsatı alınarak ve kat mülkiyeti tapuları çıkarılarak konut alıcılarına teslim edildikten sonra, konutların arazisi üzerine 2/B şerhi konulduğu belirtildi. İdare, ''2/B arazileri ile ilgili yasal düzenleme ile sorunun çözümlenebileceğini'' vurguladı. TOKİ açıklamasına göre, Orman Genel Müdürlüğü, Samsun 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, 2011/140 dosya numarası ile; Samsun ili, Merkez ilçe, Büyükoyumca Köyü, toplu konut alanı 5076 ada 3 parselin ''orman sayılan yerlerden olduğundan'', bu araziler üzerindeki tapu kaydının iptal edilerek Hazine adına tescili için dava açtı. Açıklamaya göre, Samsun ili, Merkez, Büyükoyumca Köyü, Kurupelit Toplu Konut Projesi, 1998 yılında ihale edilerek Şubat 2001 tarihinde iskana açıldı ve 5076/3 parselde 560 bağımsız bölüm, 5077/3 parselde 314 bağımsız bölüm, 5077/3 parselde 132 bağımsız bölümün kat mülkiyeti, 11 Ocak 2001'de tesis edildi. Samsun Orman İşletme Müdürlüğü'nün, Tapu Sicil Müdürlüğü'ne yazdığı 27 Haziran 2002 tarih ve 4492 sayılı yazıları doğrultusunda 5076-5077-5078-5080 no'lu adaların tapu kayıtlarına, 2 Temmuz 2002 tarih ve 2987 yevmiye ile ''Satılamaz, Devredilemez'' şerhi işlendi. Açıklamada, bu uygulamanın, konut alıcılarının satış, ipotek, kredi kullanımına engel oluşturarak mağdur olmalarına neden olduğu kaydedildi. Açıklamaya göre, TOKİ, söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi için taşınmazın ormanla ilgisinin bulunmadığını belirterek, ''tapu kütüğünde yer alan şerhlerin terkin edilmesi'' için Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvurdu. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ise, ''5076-5077-5078-5080 no'lu adaların 21 Ocak 2001 tarihinde kesinleşen Orman Kadastrosu ile 2/B alanında kaldığını, Tapu Sicil kayıtlarına 'Satılamaz, Devredilemez' şerhi işlendiği, dolayısıyla yapılacak yasal işlemin bulunmadığı, yeni yasal düzenlemenin beklendiği'' yönünde yanıt verdi. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nce söz konusu şerhin terkininin yapılmayacağının anlaşılması üzerine, TOKİ, 13 Temmuz 2006 tarih, 23601 sayılı yazı ile Orman Genel Müdürlüğü'ne başvurarak ''şerhlerin terkin edilmesini'' talep etti. Orman Genel Müdürlüğü, 19 Eylül 2006 tarih 1680 sayılı cevabi yazısında; ''6831 sayılı Orman Kanununun 11'inci maddesi gereği 2/B uygulamalarının 21 Temmuz 2000 tarihinde askıya çıkarak kesinleşmesi ile söz konusu parsellere 2/B şerhinin konduğunu, 2/B alanlarının değerlendirilmesi ile ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılmadan şerhlerin kaldırılmasının mümkün olmadığını'' bildirdi. Açıklamada, TOKİ'nin söz konusu konutları, imar kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde inşaat ruhsatı, iskan ruhsatı alınarak ve kat mülkiyeti tapuları çıkarılarak konut alıcılarına teslim ettikten sonra arazi için 2-B şerhi konduğu belirtildi ve ''2-B arazileri ile ilgili yasal düzenlemeyle sorun çözümlenebilecektir'' denildi. Orman Genel Müdürlüğü, (OGM) ''Samsun'un Atakum ilçesinde yapımına 1998 yılında başlanan ve 3 yıl sonra hak sahiplerine teslimi gerçekleştirilen bin 6 konutun orman arazisi üzerine yapıldığı'' iddiasıyla TOKİ ve konut sahipleri hakkında, ''Tapu iptali ve men'i müdahale'' davası açmıştı. Samsun 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmesine başlanan davada konut sahipleri, devletin yaptığı konutlarla ilgili yine devletle davalık hale geldiklerini belirterek, mağdur olduklarını dile getirmişlerdi.