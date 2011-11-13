-TOKİ'nin indirimi 21 Kasımda ANKARA (A.A) - 13.11.2011 - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) konut veya işyeri alan yaklaşık 172 bin kişinin yararlanabileceği indirim kampanyası 21 Kasım'da başlayacak. İdareye olan borçlarını hemen ödeyenlere yüzde 20, 3 taksitte ödeyenlere ise yüzde 17 indirim uygulanacak. TOKİ, borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri sahiplerinin beklediği 2011 yılının son indirim kampanyasını 21 Kasım'da başlatıyor. Kampanyadan yaklaşık 8 milyar 98 milyon lira tutarında borç bakiyesi bulunan 169 bin 749 konut ve 2 bin 56 işyeri alıcısı yararlanabilecek. Geçen yılın sonuna kadar yapılan konut ve işyeri satışlarını kapsayacak kampanya, 19 Aralık'ta son bulacak. TOKİ, konut ve işyeri alıcılarından gelen yoğun talep üzerine yeni bir indirim kampanyası düzenledi. İdare, hak sahiplerine peşin ve 3 ay vadeli olmak üzere iki ödeme alternatifi sağladı. Buna göre, borç bakiyesini peşin olarak kapatanlar yüzde 20, 3 ay vadeli eşit taksitler halinde kapatanlar ise yüzde 17 indirimden yararlanacak. Kampanya kapsamında söz konusu indirimden faydalanmak isteyenler, konut kredisi de kullanabilecek. Satış işlemlerini gerçekleştiren bankalar aracılığıyla yürütülecek kampanyadan, satışları 2010 yılı sonuna kadar gerçekleştirilen, geri ödemesi 2010 yılı sonuna kadar başlamış ve devam eden konut ile işyeri sahipleri yararlanabilecek. Vadesi 12 aydan az kalan projeler ise kampanyadan yararlanamayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen alıcıların, Kasım ayı da dahil olmak üzere başvuru tarihi itibarıyla ödemekle yükümlü oldukları taksitlerini yatırmış olmaları gerekiyor.