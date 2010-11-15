-TOKİ'NİN İNDİRİM KAMPANYASINA REKOR BAŞVURU ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) bu yıl Ekim-Kasım döneminde uyguladığı erken ödeme indiriminden yararlanmak için yapılan başvuru, önceki kampanyalara göre rekor düzeye ulaştı. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim-12 Kasım günleri arasında gerçekleştirilen ''borcunu kapatana erken tapu'' kampanyası için 13 bin kişi başvurdu. Borcunu peşin kapatan vatandaşlar yüzde 20, 3 taksitte kapatanlar yüzde 17 indirimden yararlanırken, TOKİ 551 milyon liralık gelir elde etti. Kampanyaya katılım için 7 bin civarında başvuru beklendiği belirtilen açıklamada, başvurunun beklentilerin üzerinde, 13 bin adet olarak, önceki rakamlara göre rekor düzeyde gerçekleştiği kaydedildi. Açıklamaya göre, bu yılın 22 Mart-19 Nisan döneminde uygulanan indirim kampanyasından 7 bin 864 kişi yararlanarak, 308 milyon lira erken ödeme yapmıştı. TOKİ'nin düzenlediği indirim kampanyasına katılan kişi sayısı bir önceki döneme göre yüzde 65,3, kampanya sonucunda elde edilen gelir ise yüzde 78,8 arttı. Erken ödeme indirimi kampanyasından, yaklaşık 158 bin 857 alıcı yararlanabilecekti. TOKİ, hem kaynak ihtiyacını karşılamak hem de borcunu erken kapatıp tapusunu hemen almak isteyen vatandaşların isteklerine yanıt vermek için yılda ortalama 2 kez erken ödeme indirimi kampanyası düzenliyor. İndirim oranları belirlenirken, enflasyon oranları ile bankaların kredi faiz oranları dikkate alınıyor. TOKİ; bankalardan faizle kredi almak yerine, borç bakiyelerinde indirim yapıp, borcunu erken tahsil etmeyi tercih edebiliyor.