TOKİ'nin ikinci indirim kampanyasının ne zaman başlayacağı belli oldu

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ), borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasının ikincisinin ne zaman başlayacağı belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklamada, indirim kampanyasına başvuruların 21 Eylül'de başlayacağı belirtildi. Son başvuru ise 19 Ekim'de yapılacak.

Dünya'da yer alan habere göre TOKİ Başkanı Ergün Turan, vatandaşların bu yöndeki beklentileri üzerine 2018 yılı için indirim kampanyasının ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini aktararak, bu kampanyada indirim oranını yüzde 24'e çıkardıklarını, tarihi ve koşullarının da belirlendiğini kaydetti.

Ergün Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 21 Eylül-19 Ekim'de ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" dedi.

Bütün borç bakiyesini kapatamayan vatandaşlar da yararlanabilecek

Bu yıl ikincisini düzenledikleri indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını vurgulayan Turan, "Yüzde 24 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 24 indirim kampanyasından faydalanabilecek" bilgisini verdi.

Turan, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini dile getirerek, "Kampanyamızdan, satışları 2017 yılı haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dâhil edilmemiştir." ifadelerini kullandı.