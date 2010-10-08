-TOKİ'NİN GÖRÜNÜMÜ ''POZİTİF''E ÇEVRİLDİ ANKARA (A.A) - 08.10.2010 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin ''Ba2'' olan kredi notuna ilişkin görünümünü ''durağan''dan ''pozitif''e çevirmesine paralel olarak, Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) derecelendirme görünümünü de ''pozitif''e çevirdi. TOKİ'den konu ile ilgili yapılan açıklamada, ''Moody's, bu derecelendirmenin, TOKİ'nin, idare varlıklarının büyük artışı ile desteklenen olumlu mali sonuçlarını yansıttığını belirtmiştir'' dendi. TOKİ'nin açıklamasına göre, Moody's'in uluslararası piyasalara da duyurduğu kredi analizinde, TOKİ'nin Ba2 (Global ölçek, yerli ve yabancı para birimi) ile A3.tr (Türk Milli Ölçeği) kredi notunun temelini, idarenin kamusal statüsü ve hükümetin konut politikalarını uygulamadaki stratejik rolünün oluşturduğu, bunun yanı sıra, bu derecelendirmenin TOKİ'nin, idare varlıklarının büyük artışı ile desteklenen olumlu mali sonuçlarını yansıttığı belirtildi. Analize göre, mevcut yasal çerçeve ve merkezi hükümetin destek ve gözetiminin devamı bağlamında TOKİ'nin hükümet programları ile tariflenen büyük yatırım programını mevcut mali durumunu önemli ölçüde zedelemeden uygulamaya devam etmesi ve borç-özsermaye oranında beklenen artışı yönetmekte başarılı olması bekleniyor. Moody's analizinde, ''idarenin stratejik rolü ile kamusal statüsünü düzenleyen mevzuat çerçevesinin de yansıttığı üzere, hükümet kurumlarına entegrasyonu, varlıklarındaki artışın da gösterdiği olumlu mali sonuçlar ve uygulanan konut sunum modeliyle bağlantılı operasyonel risklerin yeterli yönetimi'', TOKİ'nin kredilendirme için güçlü yönlerini oluşturduğu kaydedildi. Analizde, TOKİ'nin bugüne kadar bütçesindeki hızlı genişlemeyi idare etmekte ve olumlu mali sonuçları devam ettirmekte başarılı olduğu, aktif portföyündeki genişlemenin idarenin yatırım faaliyetlerinin özellikle arsa tahsisi yoluyla desteklendiğini yansıttığı belirtiliyor.