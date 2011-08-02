T24 LogoT24 Logo
Gündem

TOKİ'nin Etiler harekatı Emniyet'e takıldı

Etiler'de 3 lisenin arazisini okul yapma karşılığı MEB'den alan TOKİ'nin yeni projesi Emniyet'e takıldı.

02 Ağustos 2011 03:00

T24 - Etiler'de 3 lisenin arazisini okul yapma karşılığı MEB'den alan TOKİ'nin yeni projesi Emniyet'e takıldı. Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisini de isteyen kurum anlaşma sağlayamadı.

 

Toplu Konut İdaresi, İstanbul Etiler'deki Etiler Lisesi, Levent Kız Meslek Lisesi ve Etiler Turizm Otelcilik Lisesi arazilerini 125 okul yapma anlaşması karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan satın aldı.


TOKİ, 36 bin metrakarelik Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisini de istedi. Paha biçilmez arazi için yaklaşık 4 yıl boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü ile pazarlıklar yapıldı. TOKİ son olarak Türkiye genelinde polis için yaptırdığı lojmanlar karşılığında araziyi almayı teklif etti.



Teklif az geldi


Akşam gazetesinin haberine göre; TOKİ ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün pazarlığı geçen hafta son aşamaya kadar geldi. Üsküdar'daki Kemalettin Eregün Öğrenci Yurdu'nun genişletilerek polis okulunun buraya taşınması planlandı. Ancak elindeki en değerli araziyi ucuza kaptırmak istemeyen Genel Müdürlük, TOKİ'nin teklifini düşük bulunca son anda araziyi vermekten vazgeçti. TOKİ yetkilileri 'Anlaşma tıkanınca arazinin alınmasından vazgeçtik' dedi.



Saldırıyla gündeme geldi


Yüksekokul, geçen aylarda önünde yaşanan patlamayla gündeme gelmişti.  Anlaşmanın olmaması, bir öğrenci yurduna taşınmak zorunda kalacak olan polis okulu öğrencilerine de rahat nefes aldırdı.


1909 yılında Yıldız Sarayı'nda 'İlk Polis Okulu' olarak eğitim ve öğretime başlayan okul, faaliyetini 1960'a kadar Yıldız Sarayı'nda, ardından Kayseri'de sürdürdü. 1966'da  Etiler'de inşa edilen bugünkü binada  öğrenime başladı. 1985'te Polis Koleji'ne dönüştürüldü. 1994'e Polis Akademisi'ne öğrenci yetiştirdi. 1994 yılında ise Polis Okulu olarak tekrar açıldı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24