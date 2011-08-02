TOKİ'nin Etiler harekatı Emniyet'e takıldı

T24 - Etiler'de 3 lisenin arazisini okul yapma karşılığı MEB'den alan TOKİ'nin yeni projesi Emniyet'e takıldı. Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisini de isteyen kurum anlaşma sağlayamadı.







Toplu Konut İdaresi, İstanbul Etiler'deki Etiler Lisesi, Levent Kız Meslek Lisesi ve Etiler Turizm Otelcilik Lisesi arazilerini 125 okul yapma anlaşması karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan satın aldı.



TOKİ, 36 bin metrakarelik Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisini de istedi. Paha biçilmez arazi için yaklaşık 4 yıl boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü ile pazarlıklar yapıldı. TOKİ son olarak Türkiye genelinde polis için yaptırdığı lojmanlar karşılığında araziyi almayı teklif etti.

Teklif az geldi



Akşam gazetesinin haberine göre; TOKİ ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün pazarlığı geçen hafta son aşamaya kadar geldi. Üsküdar'daki Kemalettin Eregün Öğrenci Yurdu'nun genişletilerek polis okulunun buraya taşınması planlandı. Ancak elindeki en değerli araziyi ucuza kaptırmak istemeyen Genel Müdürlük, TOKİ'nin teklifini düşük bulunca son anda araziyi vermekten vazgeçti. TOKİ yetkilileri 'Anlaşma tıkanınca arazinin alınmasından vazgeçtik' dedi.

Saldırıyla gündeme geldi



Yüksekokul, geçen aylarda önünde yaşanan patlamayla gündeme gelmişti. Anlaşmanın olmaması, bir öğrenci yurduna taşınmak zorunda kalacak olan polis okulu öğrencilerine de rahat nefes aldırdı.



1909 yılında Yıldız Sarayı'nda 'İlk Polis Okulu' olarak eğitim ve öğretime başlayan okul, faaliyetini 1960'a kadar Yıldız Sarayı'nda, ardından Kayseri'de sürdürdü. 1966'da Etiler'de inşa edilen bugünkü binada öğrenime başladı. 1985'te Polis Koleji'ne dönüştürüldü. 1994'e Polis Akademisi'ne öğrenci yetiştirdi. 1994 yılında ise Polis Okulu olarak tekrar açıldı.





