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Ekonomi

TOKİ'nin Disneyland'ına dört teklif geldi

TOKİ'nin İstanbul'da Halkalı-Atakent'te yaptıracağı uluslararası eğlence ve doğa parkı İhalesine 4 firma teklif verdi.

27 Kasım 2008 02:00

TOKİ'nin İstanbul'da Halkalı-Atakent'te yaptıracağı uluslararası eğlence ve doğa parkı İhalesine 4 firma teklif verdi.

TOKİ'de düzenlenen ihalede ilk olarak teklif veren firmaların zarfları açıldı. Bu çerçevede Varyap Varlıbaşlar Yapı Sanayi ve Turizm, Astay Gayrimenkul İnşaat, Yatırım, Turizm A.Ş-Özyazıcı İnşaat Elektrik, Makina, Taahhüt ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişim Grubu, Makro İnşaat ve Artaş-Güner Ortak Girişim Grubunun ihaleye katıldığı belirtildi.

Söz konusu 4 grubun dosyalarının incelenmesinin ardından teklifler okundu.
Buna göre, ihalede 84 milyon 825 bin YTL idare payı tutarı ile en yüksek teklifi Astay Gayrimenkul-Özyazıcı İş Ortaklığı verdi. Firmaların teklifleri şu şekilde belirlendi:

-Varyap Varlıbaşlar: Toplam satış geliri 200 milyon YTL, idare payı 5 milyon YTL, artan toplam satış gelirinden idareye vereceği oran yüzde 2,5.
-Astay-Özyazıcı Ortak Girişim Grubu: Toplam satış geliri 585 milyon YTL, idare payı 84 milyon 825 bin YTL, artan toplam satış gelirinden idareye vereceği oran yüzde sıfır.
-Makro İnşaat: Toplam satış geliri 506 milyon 718 bin 750 YTL, idare payı 35 milyon 470 bin 313 YTL, artan toplam satış gelirinden idareye vereceği oran yüzde 3.
-Artaş-Güner Ortak Girişim Grubu: Toplam satış geliri 395 milyon 37 bin 120 YTL, idare payı 79 milyon 7 bin 424 YTL, artan toplam satış gelirinden idareye vereceği oran yüzde 20.

İhalenin 2. oturumu 5 Aralık Cuma günü yapılacak. İhale Komisyonu, teklifleri değerlendirdikten sonra, uygun gördüğü firma ya da firmaları çağıracak.

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