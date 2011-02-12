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TOKİ'nin Denizli'deki konutları 'çatladı'

TOKİ tarafından 1 yıl önce yapımı tamamlanan Aktepe Mahallesi'ndeki 1'inci Etap konutlarının duvarlarında çatlaklar oluştu.

12 Şubat 2011 02:00

T24 - Denizli'de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 1 yıl önce yapımı tamamlanan Aktepe Mahallesi'ndeki 1'inci Etap TOKİ Konutları'nın duvarlarında çatlaklar oluştu.

DHA'nın haberine göre; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Ocak 2011 tarihinde 495 hak sahibine anahtarlarını törenle verdiği konutların elektrik ve su sayaçlarının çalınmasının ardından, duvarlarının çatlaması korkuya neden oldu.

1. Etap TOKİ Konutları'nda oturan inşaat ustası Abdi Canbaz, "Zemin oturmadığı için yapılardaki sıvalarda çatlama olabilir. Ancak bu çatlaklar sıva çatlağı değil. Çatlaklar derin ve betona kadar ilerliyor. TOKİ mühendislerinin bir an önce inceleme yapması gerekiyor. TOKİ yetkilileri çatlakların üzerlerini sıvayla kapattırmaya başladı. Çatlakların üstünün sıvayla kapatılması çözüm değil" dedi.

TOKİ yetkilileri konu hakkında açıklama yapmadı.

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