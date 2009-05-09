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Ekonomi

TOKİ'nin "sosyal konut" müşterileri, krize dayanamadı

09 Mayıs 2009 14:33

On binlerce kişinin katıldığı kurada "şanslı kişiler" arasında yer alıp Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) konut alan binlerce vatandaş, ekonomik kriz nedeniyle taksitleri ödeyemeyince, "hayallerindeki eve sahip olamadan" bunları iade etmek zorunda kaldı.

TOKİ'nin sattığı konutlarda iade miktarı, 2008 yılından itibaren arttı. İadelerin daha çok sosyal konut projelerinde yoğunlaşması dikkat çekerken, iade edenlerin yüzde 70'ten fazlası, "ödeme güçlüğünü" gerekçe gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, TOKİ, 2008 yılı başından itibaren 55 bin 338 adet sosyal konut sattı. Bu konutları alanların yüzde 3,9'u, 2 bin 166'sı konutlarını iade etmek için TOKİ'ye başvurdu.

Aynı dönemde, hasılat paylaşımı yöntemi ile üst gelir grubuna yönelik 3 bin 454 konut satılırken, bu konutlarda iade oranı sadece yüzde 0,4 oldu ve 16 kişi konutunu iade etti.

TOKİ yetkilileri, konut iade oranının önceki dönemlere göre kıyaslanamayacak kadar arttığına dikkat çekerken, konutlarını iade edenlerin yüzde 72'sinin "ekonomik nedenleri" gerekçe göstermesi, "ekonomik krizin insanların konut sahibi olma hayallerini akamete uğrattığı" yorumlarına neden oluyor.

TOKİ'nin verilerine göre, konutunu iade edenlerin yüzde 72'si ekonomik problemleri gerekçe gösterirken, yüzde 6'sı konutun teslimat süresinin gecikmesi veya geç teslim edilmesi nedeniyle konutunu geri verdi. İade edenlerin yüzde 4'ü konutun imalatı aşamasında yapılan işçiliği beğenmediğini, yüzde 2'si kullanılan malzemeyi beğenmediğini, yine yüzde 2'si proje ile uygulama arasında fark olduğunu belirtti. Depreme dayanıklı olmadığını düşündüğü için konutu iade edenlerin oranı yüzde 1 düzeyinde. Şehir merkezine uzak olduğu gerekçesiyle konutunu iade edenlerin oranı yüzde 2 olurken, konutunu iade edenlerin yüzde 2'si aynı projeden farklı bir konut aldı.

TOKİ'den konut alıp iade edenlerin yüzde 1'i ise "beklediği yatırım amacına ulaşamamasını" gerekçe gösterdi. İade nedenleri arasında, "konutun projesini beğenmeme, daha uygun şartlarda konut almak isteği, konutun çevresindeki yapılaşmayı beğenmeme, site yönetiminden kaynaklanan sorunlar" da sayılırken, iade edenlerin yüzde 1'i, "başkasına devir imkanı olmadığından dolayı TOKİ'ye iade ettiğini" belirtti.

İade edilen konutların hepsi satıldı

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, genellikle konut alıcıları, konutlarını teslim almadan veya ilk 1 yıl içinde iade etmek istiyor. Teslim almadan iade edilen konutlar, aynı proje içinde satışlar devam ediyorsa yeni satılacak konutlar arasına dahil edilerek mevcut satış şartlarında satılıyor. Teslim alınan konutların iadesi halinde, eğer konut kullanılmışsa, idarenin taşınmazların satışı amacıyla belli aralıklarla düzenlediği açık artırmaya dahil edilerek açık artırma yöntemi ile satılıyor.

İade edilen konutların hemen hepsinin anında satıldığını belirten yetkililer, vatandaşlara ödedikleri paraların hemen verildiğini söyledi. Teslim alınmayan evlerde, vatandaş ödediği paranın tamamını alıyor. Teslim alınıp oturulan evlerde ise öncelikle evin durumu belirleniyor. Oturulan süre için kira bedeli belirleniyor. Vatandaşın ödediği para, kira bedeli düşülerek iade ediliyor.

İade nedeniyle vatandaşın ekonomik kayba uğramadığını belirten yetkililer, "TOKİ'nin taksitleri 6 ayda bir memur maaşına endeksli olarak arttığı için, ödenen para, piyasa faizine göre değil, memur maaş artışı oranında değerlenmiş oluyor" dedi.

Özellikle yoksul konutu projelerinde içinde oturma şartı bulunduğu için, projeden konut aldığı halde içinde oturmak istemeyen vatandaşların, başka kişilere satamadıkları için TOKİ'ye konutu iade ettiği belirtiliyor.

TOKİ verilerine göre, 2008 yılı başından bugüne kadar en çok iade yapılan projeler ve konutlarını iade eden kişiler şöyle: 

         PROJE                             İADE EDEN KİŞİ
         ------------                     ---------------
         Adana Seyhan Zincirlibağları             96
         Adana Karkakekeç                         10
         Mersin Erdemli projesi                   59
         Balıkesir Merkez 2. Etap                 72
         Balıkesir Merkez Alt Gelir               6
         Balıkesir Merkez Yoksul                  60
         Bayburt Merkez İşyeri                    45
         Bursa Orhangazi 3. etap alt gelir        38
         Edirne İpsala                            29
         Eskişehir Tepebaşı Söğütönü projesi      31
         Eskişehir Vadişehir 2-3 etap alt gelir   30
         Eskişehir Vadişehir alt gelir projesi    54
         Gaziantep Şahinbey alt gelir             46
         Isparta Merkez Aliköy alt gelir          18
         Isparta Merkez Aliköy                    24
         Burdur Bucak                             10
         Manisa Merkez 3. Etap Alt gelir          30
         Manisa Turgutlu                          32
         Uşak Karaağaç alt gelir                  31
         İzmir Buca 2. etap projesi               15
         İzmir Çiğli                              22
         İzmir Aliağa                             14
         Kahramanmaraş  Elbistan                  14
         Kahramanmaraş Serintepe                  21
         Ankara Altındağ Doğantepe                13
         Ankara Altındağ  Gültepe                 21
         Afyon Merkez alt gelir                   10
         Afyon merkez                             12
         Tekirdağ merkez                          16
         Trabzon Akçaabat                         18
         Sinop Merkez                             12
         Niğde Bor 5. etap alt gelir              11
         Kütahya Merkez İnköy alt gelir           10
         Kocaeli Gündoğdu                         11
         Amasya Merzifon                          11

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