TOKİ'nin 25. yıldönümü

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kuruluşunun 25. yılını "ağaçlandırma şöleni" ile kutluyor.



TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, idarenin kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde "erozyonla mücadele ve daha yeşil bir Ankara" için Ankara çevre yolunun Eryaman bölümüne 14 günde 32 bin 700 sedir, selvi, iğde ve akasya fidanı diktiği belirtildi.



Açıklamada, 22 Nisan Çarşamba günü Eryaman Göksu Parkı yanında düzenlenecek törenle sona erecek ağaçlandırma şölenine, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar ve Ankara milletvekilleri katılacak.

