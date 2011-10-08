-TOKİ'den yoksullara ucuz konut KOCAELİ (A.A) - 08.10.2011 - Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) dar gelirli aileler için satışa sunduğu ve 9 bin 982 başvurunun olduğu Kocaeli'deki 516 konut için kura çekimi yapıldı. TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, İzmit İsmetpaşa Stadı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 58, 59 ve 60. hükümetlerin başlattığı ''planlı kentleşme ve konut seferberliği'' çalışmaları kapsamında 81 il, 800 ilçe ve 2 bin 131 şantiyede, 513 bin konut yapıldığını söyledi. Konutların yanı sıra sosyal donatıların da yapıldığını belirten Karaca, çalışmalar kapsamında 757 okul, 783 spor salonu, 152 hastane, 379 cami ve çok sayıda ticaret merkezi inşa ettiklerini belirtti. Kocaeli'nin bu yatırımlardan gerekli payı aldığını ve bu güne kadar Kocaeli'de 29 şantiyede 13 bin 600 konut, 8 ilköğretim okulu, 7 lise, 7 cami, 17 spor salonu ve 4 ticaret merkezi inşa edildiğini dile getiren Karaca, ''Arızlı konutlarına yaklaşık 10 bin başvuru yapıldı. Tabi burada bu kadar yoğun müracaatın olması bizleri de gururlandırıyor ve şevkimizi arttırıyor'' dedi. Daha sonra noter huzurunda kura çekimi yapıldı, ev sahibi olan vatandaşların büyük mutluluk yaşadığı gözlendi.