-TOKİ'DEN YENİ YILDA 3 İYİ HABER ANKARA (A.A) - 09.01.2011 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yeni yıla 3 iyi haber ile girdi. Şehit ailelerine verilen faizsiz konut kredisi ile kültür varlıklarının restorasyonu için açılan kredi tutarları artırılırken, kooperatiflere açılan kredinin erken kapatılması imkanı getirildi. Kooperatiflerin kredilerini erken ödemesi halinde, borçlarında yüzde 10 ile yüzde 35 arasında indirim yapılacak. TOKİ'den verilen bilgiye göre, Toplu Konut Fonu'ndan Şehit Ailelerine Malüller ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği kapsamında kullandırılan faizsiz konut kredilerinin tutarı, yıl sonu açıklanan TÜFE oranı olan yüzde 6,40 artırılarak, 2011 yılı için 60 bin 100 liraya yükseltildi. Geçen yıl, faizsiz kredi uygulaması kapsamında, şehit ailelerine kullandırılan kredi tutarı 56 bin 454 lira idi. Söz konusu yönetmelik kapsamında, 1986 yılından geçen yıl sonu itibariyle, 13 bin 696 haksahibine toplam 182 milyon 160 bin lira faizsiz konut kredisi kullandırıldı. Krediden 2008'de 461, 2009'da 434, geçen yıl 333 haksahibi yararlandı. Faizsiz konut kredisi için başvurular, öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü) yapılıyor. Haksahiplerinin, alacakları ''haksahipliği belgesiyle'' beraber en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurması gerekiyor. Kredinin geri ödemesi, haksahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu maaşının 4'te biri tutarındaki miktarın Emekli Sandığı'nca kesilmesi suretiyle yapılıyor. Kredinin vadesi, borç tamamen ödene kadar uzuyor. Krediye faiz uygulanıyor, ancak, kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere haksahibinden kredinin yüzde 2'si oranında masraf karşılığı alınıyor. -KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMI KREDİSİ İÇİN BAŞVURULAR 14 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK TOKİ, tescilli kültür varlıklarının onarımı ve restorasyonu amacıyla açılan kredinin tutarını da bu yıl için 90 bin liraya yükseltti. Geçen yıl, bu amaçla, her bir proje için en fazla 80 bin lira kredi açılıyordu. TOKİ, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruna Kanunu uyarınca, Toplu Konut Kanunu uyarınca verilecek kredilerin en az yüzde 10'unu, tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu işlemlerine ilişkin başvurularda kullandırmak durumunda bulunuyor. Bu kapsamdaki öncelikli projeler bakanlık ile TOKİ tarafından birlikte belirleniyor. Buna göre, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için gerekli şartların sağlanması şartı ile kredi veriliyor. Bu kapsamda 2005 yılından beri sürdürülen kredilendirme sonucunda, şimdiye kadar 303 projeye toplam 22 milyon 724,8 bin lira kredi tahsis edilirken, bunun 15 milyon 230 bin lirası kullandırıldı. Projelerin 159 tanesi bitirildi, 42 tanesi ise kabul aşamasına getirildi. Yıllık yüzde 4 faizli, 10 yıl vadeli kredi, aylık sabit taksitler halinde geri ödeniyor. Uygulama kapsamında bu yılki başvurular, 14 Şubat-11 Mart günleri arasında alınacak. Her bir proje için, keşif özetinin yüzde 70'i kadar kredi kullandırılırken, bu tutar, bu yıl için en fazla 90 bin lira olarak belirlendi. -KOOPERATİF KREDİLERİNDE ERKEN ÖDEMEYE YÜZDE 35 İNDİRİM TOKİ, borcunu erken ödeyen kooperatiflerin borcunda da indirim yapacak. Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliği kapsamında toplu konut yapımcılarına (kooperatiflere, kooperatif birliklerine, sosyal yardımlaşma kurumlarına, yapımcılara ve belediyelere) kullandırılan kredilerin geri ödemelerinde, borç tutarında, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 10-35 arasında indirim uygulanacak. İndirim uygulaması kapsamında, kredi kullanıcıları, ilgili bankalara başvurmaları halinde, 2011 yılı içinde Ocak-Şubat ve Temmuz-Ağustos aylarında defaten veya bir yıl içinde en fazla 4 eşit taksitte olmak üzere borç bakiyelerini tamamen kapatabilecekler. Söz konusu indirim uygulaması toplu konut yapımcılarına açılan kredileri kapsıyor, TOKİ'nin yaptırarak bankalar aracılığı ile satışa sunduğu konut ve işyerlerini kapsamıyor.