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Ekonomi

TOKİ'den yeni eğitim

25 Eylül 2011 13:43

-TOKİ'den yeni eğitim-öğretim yılında okul atağı ANKARA (A.A) - 25.09.2011 - Modern eğitim için bugüne kadar 20 bin 383 derslikli 754 okul inşa eden Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni eğitim-öğretim yılında 17 ilde 31 lise ve ilköğretim okulu yapmak için de hazırlıklara başladı.  TOKİ, İstanbul'da inşa edeceği 9 ilköğretim okulunun yanı sıra, geçtiğimiz aylarda 5,9 şiddetindeki depremle sarsılan Kütahya'nın Simav, Hisarcık, Şaphane ve Pazarlar ilçelerinde de okul yapacak.  İnşa ettiği okullarla modern eğitim verilmesinde öncü olan TOKİ, bu güne kadar 20 bin 383 derslikli 754 okulu Milli Eğitimin hizmetine kazandırdı. Bu okullardan 497'sinin inşasını TOKİ üstlenirken, 257'si ise Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokoller kapsamında tamamlandı.  TOKİ, 2011-2012 eğitim-öğretim yılının başladığı bu günlerde yeni ilköğretim ve lise projelerine hız vererek, 12 ilde 26 lise ve ilköğretim okulu ihalesini tamamladı. Sözleşmesi imzalanacak okullarda 568 derslik bulunacak.  Öte yandan, 5 ilde yapılacak 5 okul projesinin ihale tarihi de belli oldu. Bu kapsamda Ordu'nun Ünye ilçesine 32, Edirne'nin Keşan ilçesine 24, Ankara'nın Kalecik ilçesine 16, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ise 24 derslikli okul projesi hazırlandı.  Konya'nın Ilgın ilçesinde de meslek lisesi inşa edilecek.  -Simav'da depremin yaralarını TOKİ saracak-  TOKİ, geçtiğimiz aylarda 5,9 şiddetinde depremle sarsılan Kütahya'nın Simav, Hisarcık, Şaphane ve Pazarlar ilçelerinde de yeni okullar inşa edecek.  Hisarcık ve Şapane'ye 8 derslikli birer ilköğretim okulu kazandıracak TOKİ, Pazarlar'da ise 16 derslikli lise, 200 kişilik pansiyon ve altyapı ile çevre düzenlemesi yapacak.  TOKİ, Simav'da ise kız meslek lisesi, 24 derslikli ilköğretim okulu, halk eğitim merkezi ve altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatlarına, sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacak.  İdare, İstanbul'da da 9 ilköğretim okulu inşa edecek. Avcılar, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Göngören, Küçükçekmece, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerine 29 derslikli birer ilköğretim okulu yapılacak.  Büyükçekmece'ye inşa edilecek 24 derslikli okul da TOKİ'nin projeleri arasında.  TOKİ'nin ihalesi yapılmış ve sözleşme aşamasına gelmiş diğer okul projeleri ise Kütahya, Balıkesir, Şırnak, Ankara, Afyonkarahisar, Kocaeli, Tokat, Çankırı ve Rize'nin merkez ve bazı ilçelerinde gerçekleştirilecek.

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