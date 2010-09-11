-TOKİ'DEN ÜNİVERSİTELERE DESTEK ANKARA (A.A)- 11.09.2010 - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni kurulan üniversitelerin bina eksikliklerinin giderilmesi için kolları sıvadı. Üniversitelerden gelen talepler doğrultusunda kampüs, lojman, araştırma merkezi, kafeterya ve diğer hizmet birimlerinin yapımını gerçekleştiren TOKİ, üniversitelerden gelen talepleri hızla hayata geçiriyor. TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, eğitim altyapısının güçlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'yla birlikte 625 okulun yapımını gerçekleştiren TOKİ, Tunceli Üniversitesi kampüsünü baştan sona kurarken, yeni kurulan Adıyaman, Erzincan, Nevşehir, Ağrı-İbrahim Çeçen ve Şırnak üniversitelerine eğitim binası, laboratuvar, lojman ve kafeterya gibi hizmet birimleri inşa ediyor. Yeni üniversitelerin yanı sıra kuruluş tarihleri daha eskiye dayanan üniversitelerden gelen talepleri de geri çevirmeyen TOKİ, Kırıkkale Üniversitesi için 200 yataklı eğitim ve araştırma hastanesinin yapımına başlarken, Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ne de lojman yapacak. TOKİ, Adıyaman Üniversitesi için Kahta Meslek Yüksek Okulu'nun inşasına başlarken, Şırnak Üniversitesi'ne de 300 konutluk lojman yapıyor. Tunceli Üniversitesi'ne tam donanımlı bir kampüs kuracak olan TOKİ, bu kapsamda Rektörlük idari bina, Rektörlük Konutu, idari birimler, Mühendislik Fakültesi binası, personel lojmanları, Ar-Ge laboratuvarı, İngilizce hazırlık binası, kapalı spor salonu ile merkezi kafeteryanın yapımını gerçekleştirecek. Üniversitelerden gelen talepler doğrultusunda hazırlıklarını sürdüren TOKİ, Ağrı-İbrahim Çeçen Üniversitesi için 100 adet lojman, Nevşehir Üniversitesi için eğitim-öğretim binası, idari ve sosyal binalar ile 100 adet lojman binası, Erzincan Üniversitesi için 144, Şırnak Üniversitesi için eğitim-öğretim binaları, kültür merkezi, kütüphane, kafeterya, kapalı spor salonu ve yüzme havuzu, rektörlük konutu ile 25 adet lojman ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi için de 120 lojmanın yapımını gerçekleştirecek.