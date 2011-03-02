-TOKİ'DEN ULUSLARARASI KONUT ZİRVESİ ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uluslararası nitelikte düzenlenen 2011 Konut Kurultayı, İstanbul'da 4 Mart'ta çalışmalarına başlayacak. Kurultaya 31 ülkeden, çoğu bakan düzeyinde temsilciler katılacak. Kurultayın ilk gününde ülke temsilcileri ile yapılacak özel oturumda, yurtdışında işbirliği olanakları ele alınacak. TOKİ Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 gün sürecek 2011 Konut Kurultayı'nın, ''uluslararası bilgi paylaşımı platformu'' niteliğinde olduğuna dikkat çekildi. Kurultayın ilk gününde, 31 ülkeden temsilcilerin katılımı ile toplu konut alanında işbirliğinin geliştirilmesi için özel bir oturum düzenlenecek. Açıklamaya göre, TOKİ ile ikili anlaşmalara (mutabakat metinlerine) imza atmış Ukrayna, Moğolistan, Kuveyt, Meksika, Mısır, Bosna-Hersek, Irak, Suriye, İran ve Pakistan ile ortak çalışma yürütülen Cezayir, Fas, Lübnan, Sudan, Moritanya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Madagaskar, Senegal Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Ürdün, Tanzanya, Kenya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Hollanda, İspanya, Venezuela, Nijerya ile Arap Ligi üye devletlerinin ilgili bakanları ve üst düzey yetkilileri, 4 Mart'taki özel bir oturumda işbirliği olanaklarını görüşecek. Türkiye'nin toplu konut alanındaki birikim ve deneyimlerinin paylaşılacağı çalıştayda, bağlantılı olunan ülkelerle işbirliğinin sürdürülmesi ile konutla ilgili politikaların, uluslararası düzeyde resmi bir bilgi ağı (network) üzerinde toplanması konusu ele alınacak. Ayrıca, gecekondu, kaçak yapı gibi mekansal sorunlar, kentsel yoksulluk gibi toplumsal sorunlar ile kamu kaynaklarının etkin kullanımı, kentsel planlama ve kentsel altyapı yönetimi konuları da çalıştayda masaya yatırılacak. Ülkeler arasında sektörel dayanışma ve bilgi paylaşımını öngören zirvede, sürdürülebilir işbirliği modelleri ele alınacak.