-TOKİ'DEN TÜRK FUTBOLUNA HİZMET ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - Galatasaray'a tahsis edilen 52 bin seyirci kapasiteli Seyrantepe Spor kompleksini tamamlayan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 8 ilde toplam 211 bin seyirci kapasiteli 9 stadyum daha yapımını programına aldı. Tamamlanan Seyrantepe Spor Kompleksi de dahil edildiğinde, TOKİ, 9 ilde, toplam 263 bin seyirci kapasiteli 10 stadyumu, Türk futboluna ve sporuna kazandırmış olacak. Eskişehir'de yenilenecek stadyumun kapasitesinin beli olmasıyla TOKİ'nin yaptığı stadyumların kapasitesi 10 ilde 300 bine yaklaşacak. Edinilen bilgiye göre, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, şehir merkezinde kalan, ekonomik ömrünü tamamlamış ve sportif faaliyetleri karşılamada yetersiz kalan spor tesisleri yıkılarak yerine yenileri yapılıyor. Bu protokol çerçevesinde 52 bin seyirci kapasiteli Seyrantepe Spor Kompleksi'nin yapımını tamamlayan TOKİ, ihalesi geçen yıl yapılan 15 bin seyirci kapasiteli Afyonkarahisar Spor Kompleksi'nin inşaatını ise sürdürüyor. İhale kapsamında, Afyonkarahisar'da 15 bin kişilik stadyum yanında, bin kişi kapasiteli kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, müstakil atletizm sahası, su kayağı tesisi, 10 adet futbol sahası, 2 adet kapalı tenis kortu, 2 adet açık tenis kortu yapılıyor. -SİVAS'A 33 BİN SEYİRCİ KAPASİTELİ STADYUM VE GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ- TOKİ; Sivas''ta 33 bin seyirci kapasiteli stadyum ve spor kompleksi yapacak. Söz konusu iş için teklifler, 25 Ağustos'ta, saat 14.30'da alınacak. İhale kapsamında, bin seyirci kapasiteli olimpik yüzme havuzu, bin seyirci kapasiteli kapalı spor salonu, 2 adet 500 seyirci kapasiteli sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 60 yatak kapasiteli güreş eğitim merkezi, müstakil halter salonu, gençlik merkezi ve 10 daireli lojman da inşa ettirilecek. Trabzon'da 40 bin seyircili stadyum yanında, 3 bin seyircili kapalı spor salonu, 1 adet doğal 1 adet sentetik yüzeyli çim futbol sahası, 6 adet açık tenis kortu, 1 adet 3 bin seyircili merkez tenis kortu, 3 doğal yüzeyli futbol sahası, birer adet açık basketbol, voleybol ve tenis sahası bulunan kamp eğitim merkezi yapılacak. TOKİ, Gaziantep'te de 33 bin, Mersin, Hatay ve Malatya'da 25 biner, Batman'da 15 bin seyirci kapasiteli stadyum ve spor kompleksleri yaptıracak. Eskişehir stadyumu da bu protokol kapsamında yenilenecek. Ancak bu ilde yeniden yapılacak stadyumun kapasitesi henüz belirlenmedi. Sivas'ta yapılacak 33 bin kapasiteli stadyum ve spor kompleksi için teklifler 25 Ağustos'ta alınacak, diğer illerde yapılacak spor kompleksleri için ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. TOKİ, toplu konut uygulama projeleri kapsamında da ayrıca şimdiye kadar 771 spor salonu yaptı. Protokol kapsamında eski stadların taşınmazlarını alacak olan TOKİ, söz konusu şehirlere uluslararası standartlarda yeni statlar yapıyor. Süper Lig takımlarından Sivasspor'un halen maçlarını oynadığı 4 Eylül Stadı'nın 1968 yılında, Malatyaspor'un maçlarını yaptığı İnönü Stadı'nın 1970 yılında ve Afyonkarahisarspor'un maçlarını oynadığı Atatürk Stadı'nın ise 1955 yılında yapıldığı belirtiliyor. Halen, TOKİ'nin stadyum yapacağı Eskişehir, Gaziantep, Sivas, Trabzon ve Mersin futbol takımları, Süper Toto Süper Lig'de, Hatay, Batman'ın bir takımı ve Afyon futbol takımı 3. Lig'de bulunuyor.