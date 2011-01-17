-TOKİ'DEN TT ARENA AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 17.01.2011 - Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) Türk Telekom Arena Stadı'nın açılışı ile ilgili yapılan açıklamada, ''TOKİ, başta konut sorununun çözümü olmak üzere, kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi, bundan sonra da devlet ciddiyeti ve sorumluluğu içinde yerine getirmeye devam edecektir'' denildi. TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, ''Türk Telekom Arena Stadı'nın 15 Ocak'taki açılışı sırasında yaşanan üzücü olaylara ilişkin açıklamaların Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığı'' belirtildi. Açıklamada, ''TOKİ, başta konut sorununun çözümü olmak üzere kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi, bundan sonra da devlet ciddiyeti ve sorumluluğu içinde yerine getirmeye devam edecektir. Türk Telekom Arena Stadı'nın Türk sporuna hayırlı olmasını diler, saygılarımızı sunarız'' denildi.