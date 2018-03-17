TOKİ'den sürpriz: Araziye karşılık öğrenciye yurt yapacaktı, personele lojman dikti!

İstanbul Şişli’de eski Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) arazisi üzerinde inşa edilen 34 katlı Nurol Tower’ın yükseldiği araziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TOKİ, araziye karşılık Davutpaşa Kampusu’na yurt yapacaktı ancak TOKİ’nin kampusa yurt yerine lojman yaptığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, YTÜ ile TOKİ arasında 6 Ağustos 2010’da bir protokol imzalandı. Tapusu üniversitede olan Çağlayan’daki arazi, protokol kapsamında TOKİ’ye devredildi. TOKİ, YTÜ’nün Çağlayan’daki arsasına karşılık Davutpaşa Kampusu’na hizmet binası ve yurt yapacaktı. CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ, BİMER’e başvurarak TOKİ tarafından yapılması planlanan 60 bin metrekare yurt binasının akıbetini sordu. BİMER’den gelen yanıtta “Arsa karşılığı gelir elde edilmesi, elde edilecek gelir karşılığında üniversitenin talep ettiği bina ve lojmanların TOKİ tarafından yapılması ve mahsuplaşılması kararlaştırılmıştır” denilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Söz konusu protokol kapsamında üniversite tarafından yapımı talep edilen, TOKİ tarafından ihalesi yapılan ve inşası gerçekleşen Davutpaşa yerleşkesi, 499 adet Konut ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi çerçevesinde 499 adet konutun eksiksiz olarak 06.11.2014 tarihinde YTÜ Lojmanları Yönetim Kurulu’na teslimi gerçekleştirilmiştir.”