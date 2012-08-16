TOKİ'den ev sahibi olan 2.044 kişi borcunu ödeyemiyor!

HÜLYA KARABAĞLI – Ankara



Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Toplu Konut İdaresi’nden (TOKİ) ev sahibi olan 1.024 kişinin ev borcunu ödeyemediğini ve 1.040 kişinin de banka takibine alındığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, özellikle dar gelirlinin ev sahibi umudunu bağladığı TOKİ konusunda, CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in sorularını yanıtladı.

Toplu Konut İdaresi’nden (TOKİ) ev sahibi olanların ödeme güçlüğü çektiği ortaya çıktı.

CHP milletvekili Mehmet Şeker’in sorularını yanıtlayan Bakan Erdoğan Bayraktar, banka tarafından taksitlerini ödemedikleri için kendilerine ihtar çekilen ve haklarında yasal işlem başlatılması için TOKİ'ye bilgisi gönderilen Banka takibinde olan konut-işyeri alıcı sayısının 396 olduğunu söyledi.



Bin 40 kişi banka takibinde



TOKİ'nin Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayarak, konut satın alan, ancak, taksitini ödememesi sebebiyle hakkında yasal işlem başlatılan konut alıcısı sayısı 13 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla, Türkiye genelinde 1024 kişi. Banka takibine alınmış olan toplam 1420 alıcının TOKİ'ye olan taksit borcu yaklaşık 13,6 milyon lira. Konut taksitlerini ödememeleri nedeniyle haklarında tahliye davası açılan ve davaları derdest olan konut alıcısı sayısı ise Türkiye genelinde 523 kişi.

CHP’li Mehmet Şeker’in soru önergesine Bakan Bayraktar tarafından verilen yanıtlar şöyle:



Konutun borcu bitene kadar 3. şahsa devir yok



Toplu Konut İdaresi, uygulamaları kapsamında satışa sunduğu her bir toplu konut projesinde, projenin özelliklerini ve hedef kitlenin ödeme gücünü dikkate alarak, satış koşullarını belirlemektedir. İdare, özellikle yoksul ve alt gelir gruplarına yönelik sosyal konut projelerinde, gerçek ihtiyaç sahibine ulaşma amaçlı ön şartlar ve satış koşulları koyarak, hedef kitleye uygun satış politikası uygulanmasına azami özen göstermektedir. Zira, TOKİ'nin alt gelir grubu konut projeleri kapsamında satışa sunduğu konutlar, hem satış fiyatı, hem peşinat miktarı, hem vade sayısı ve hem de diğer imkanlar bakımından çok uygun ödeme koşullarıyla ve konut tesliminden sonra başlayan kira öder gibi taksitlerle halka arz edilmektedir.

Bu nedenle; alt gelir grubu ve yoksul grubu sosyal konut uygulaması kapsamında satışa arz edilen projelerden konut sahibi olan alıcılar, satın aldıkları konutlarda ikamet etmek zorundadırlar. Ayrıca, bu konutların borcu bitene kadar 3. şahıslara devri de yapılamamaktadır.