-TOKİ'DEN EV ALANLAR MEMNUN ANKARA (A.A) - 17.11.2010 - Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) satış sonrası düzenlediği ''müşteri memnuniyeti'' anketine katılanların büyük bölümü, ''TOKİ konutlarının yaşam standartlarını yükselttiğini'' belirtti. TOKİ'den edinilen bilgiye göre, internet üzerinden yapılan ve bu yılın Ocak-Ekim dönemini kapsayan ankete 8 bin 966 kişi katıldı. Katılanların yüzde 69,7'si, TOKİ projesinden ev aldıktan sonra yaşam standartlarının yükseldiğini belirtirken, yüzde 74,6'sı aldığı evi ''kullanışlı'' bulduğunu açıkladı. TOKİ konutlarını plan açısından beğenen katılımcıların oranı yüzde 68,5 olurken, yüzde 63,4'ü konutların ısı ve ses yalıtımından memnun olduğunu kaydetti. Ankete katılanların yüzde 65,5'i aldıkları evi güvenli buluyor. Yüzde 56,6'sı, bina girişi ve otopark bağlantılarının yaşlı ve engelliler açısından gerekli kolaylıkları sağladığını düşünüyor. Ankete göre, tuvalet, banyo ve mutfak konusundaki memnuniyet, yüzde 52 düzeyinde. TOKİ konutları ile şehir merkezi arasındaki ulaşımdan memnun kalanların oranı yüzde 58,7. Ankete katılanların yüzde 54,1'i konut teslimi sırasında görevlilerin ilgisinden, yüzde 61,8'i de satışa aracılık eden bankaların hizmetinden memnun kaldığını belirtti. Açıklamaya göre, ankete katılan TOKİ sakinleri, geçici site yönetimlerinin çalışmaları, kesin kabul dönemine kadar konutlarda karşılaşılan imalat hatalarının giderilmesi, halkla ilişkiler ve bilgi edinme hizmetleri, sosyal donatı alanlarının (market, sağlık ocağı vb) çoğaltılması ile kentsel dönüşüm alanlarında yapılan konutların beklentileri karşılaması konusunda daha fazla gayret gösterilmesini istedi. Müşteri Memnuniyeti Anketi'nde, katılımcıların, anket sorularına objektif cevaplar verebilmeleri için isim-soyadı ya da hangi bölgeden konut aldığını belli edecek bilgilere yer verilmiyor. Anket sonuçları, TOKİ'nin daha sonraki çalışmalarına ışık tutuyor.