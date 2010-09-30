-TOKİ'DEN ''ERKEN ÖDEME'' KAMPANYASI ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ), bu sonbaharda tapusunu almak isteyen konut ve işyeri sahipleri için ''erken ödeme kampanyası'' başlatıyor. Kampanya kapsamında borcunu erken kapatanlara, yüzde 17-20 indirim uygulanacak. Başvurular, 11 Ekim-12 Kasım günleri arasında yapılacak. TOKİ'den alınan bilgiye göre, borç indirimi kampanyasından, satışları 2009 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2009 yılı sonuna kadar başlamış, geri ödemeleri halihazırda devam eden konut ve işyerlerinin sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 aydan daha az kalan projeler kampanya dışında tutuldu. Söz konusu indirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve işyeri sahipleri, 11 Ekim–12 Kasım 2010 günleri arasında satış işlemlerini gerçekleştiren bankaya başvurabilecek. İstekliler, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini, peşin veya aylık eşit taksitler halinde olmak üzere 3 ay vadeli olarak kapatabilecekler. Borç bakiyesinin peşin olarak kapatılması durumunda yüzde 20, 3 ay vadeli eşit taksitli olarak kapatılması durumunda yüzde 17 oranlarında indirim yapılacak. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında, herhangi bir indirim yapılmayacak. İşyeri ve konut sahiplerinin, başvuru tarihi itibarıyla ödemekle yükümlü oldukları taksitlerini yatırmış olmaları gerekiyor. Erken ödeme indirimi kampanyasından, yaklaşık 158 bin 857 alıcı yararlanabilecek. TOKİ, hem kaynak ihtiyacını karşılamak hem de borcunu erken kapatıp tapusunu hemen almak isteyen vatandaşların isteklerine yanıt vermek için yılda ortalama 2 kez erken ödeme indirimi kampanyası düzenliyor. İndirim oranları belirlenirken, enflasyon oranları ile bankaların kredi faiz oranları dikkate alınıyor. TOKİ, bankalardan faizle kredi almak yerine, borç bakiyelerinde indirim yapıp, borcunu erken tahsil etmeyi tercih edebiliyor. TOKİ'nin en son bu yıl Mart-Nisan aylarında düzenlediği erken ödeme indirimi kampanyasından yararlanmak için 7 bin 864 kişi başvururken, TOKİ'nin kasasına 307 milyon lira girmişti.