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Ekonomi

TOKİ’den erken öde - indirimli öde kampanyası

10 Nisan 2009 18:07



Toplu Konut İdaresi (TOKİ), konut bedellerini erken ödeyip tapusunu almak isteyenler için "bahar kampanyası" başlatıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TOKİ'den 2008 yılı sonuna kadar konut alıp borcunu erken kapatanların borçlarında, yüzde 16 ile yüzde 21 arasında indirim yapacak.

İndirim kampanyası 27 Nisan'da başlayacak ve 27 Mayıs'a kadar sürecek. Uygulamadan, 2008 yılı sonuna kadar satılmış ve vadesi 12 aydan daha uzun projeler yararlanacak.

Geri ödemeleri devam eden konutların borç bakiyelerinin defaten kapatılması halinde, başvuru tarihinde hesaplanan borç bakiyesinden yüzde 21 indirim yapılacak. Borcun 3 ay vadeli eşit taksitli olarak kapatılması durumunda yüzde 18, 6 ay vadeli eşit taksitli olarak kapatılması durumunda yüzde 16 indirim uygulanacak.

İndirim kampanyasından yararlanmak isteyenlerin, taksitleri ödedikleri banka şubelerine başvurması gerekiyor.

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