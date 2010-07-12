TOKİ'den enflasyon zammı

T24- Toplu Konut İdaresi (TOKİ), sattığı konutların geri ödeme taksitlerini, 2010 yılının ikinci yarısı için, memur maaşlarına endeksli projelerde yüzde 2,62, enflasyona endeksli projelerde ise yüzde 4,93 artırdı.



TOKİ'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TOKİ'nin kooperatifler, kooperatif birlikleri, sosyal yardımlaşma kurumları, belediyeler ve yapımcılara açtığı konut kredilerinin kullanım ve geri ödemelerine, yüzde 2,62 artış oranı uygulanacak.



İdarece inşa ettirilen ve bir önceki 6 aylık memur maaş artış oranına bağlı olarak satışa sunulan yeni projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, 1 Ocak-30 Haziran 2010 dönemi memur maaş artış oranı olan yüzde 2,62 ile güncellenecek.



TOKİ tarafından inşa ettirilen ve satışa sunulan eski projeler ile Emlak Bankası AŞ'den idareye intikal eden projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri de 1 Ocak - 30 Haziran 2010 dönemi memur maaş artış oranı, TÜFE ve ÜFE oranları arasından en düşük olan, memur maaş artış oranı yüzde 2,62 düzeyinde artırılacak.



İdarece satılan arsaların geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri ise 1 Ocak-30 Haziran 2010 döneminde yüzde 4,93 olarak gerçekleşen ÜFE oranı düzeyinde artırılacak.



Duyuruda, taksit ve borç tutarlarının artırılmasında esas alınan oranların, yorumlara sebebiyet vermemek amacıyla, ilgili ve yetkili kurumlar olan Maliye Bakanlığı (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan talep edildiği, temin edilen oranların hiçbir değişiklik yapılmaksızın aynı şekilde kullanıldığı kaydedildi.



TOKİ, sattığı konutlardaki taksitleri, 2010 yılının ilk yarısı için, memur maaşlarına endeksli projelerde yüzde 4,50, enflasyona endeksli projelerde ise yüzde 2,58 artırmıştı.