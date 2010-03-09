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TOKİ'den Elazığ'a ev projesi

TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, Başbakan Erdoğan'ın, yaşanan depremde zarar gören köylerdeki konutların yenilenmesi konusunda talimat verdiğini bildirdi.

09 Mart 2010 02:00

T24 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yaşanan depremde zarar gören köylerdeki konutların yenilenmesi konusunda talimat verdiğini bildirdi.

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Bayraktar, yaptığı açıklamada, bu sabah Başbakan Erdoğan'ın arayarak kendisine bölgeye gitme talimatı verdiğin, bunun üzerine teknik ekibi ile birlikte bölgeye hareket ettiğini söyledi.

Halen Elazığ'da depremden zarar gören köylerdeki incelemelerini sürdürdüklerini belirten Bayraktar, "Bu gece burada kalacağız. Yarın da incelemelerimizi sürdüreceğiz. Başbakan, (Bir köyde 60 konut yıkılmışsa, 10 konut ayaktaysa bunları da dahil hepsini yenileyin) talimatı verdi. Biz köylerdeki durumu belirleyip konutların hepsini yenileyeceğiz. Şimdilik Elazığ'da 10 köy gördük. Belki Tunceli'nin bazı köylerini de dahil ederiz. Bu köyler için kalıcı konutlar yapacağız" dedi.

Önceki dönemlerde, devletin afet konutlarının yapımı konusunda oldukça sorun yaşandığını ve afetten ancak 15-20 yol sonra bu konutların vatandaşlara teslim edildiğini, üstelik bu konutlarında istenilen kalitede olmadığını anlatan Bayraktar, son dönemde ise TOKİ'nin 8 bin civarında konutu yaparak afetzedelere teslim ettiğini ve devletin bu vatandaşlara karşı borcunu ödediğini belirtti.

Bayraktar, Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle TOKİ'nin çok hızlı hareket ederek, en kısa sürede konut projelerini başlatacağını ve vatandaşlara en uygun şartlarda vereceğini bildirdi.

TOKİ Başkanı Bayraktar, Türkiye'nin deprem riskinin yüksekliğine dikkat çekerken, sadece büyük şehirlerde değil, kırsal kesimde de yapılaşmaya dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.



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