-TOKİ'DEN DEPREM BÖLGESİNE "JET ÇALIŞMA" ANKARA (A.A) - 03.06.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Mayıs gecesi yaşanan depremin ardından ''jet bir çalışma'' sürecine giren Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ilk aşamada yapılacak konutlar için 7-8 günde ihaleleri tamamladı ve depremin 10. gününde konutların inşaatının başlatılmasını sağladı. Konutların, bu yıl sonuna kadar, kış gelmeden, en kısa sürede teslimi öngörülüyor. TOKİ'den verilen bilgiye göre, 19 Mayıs günü saat 23:16'da merkez üssü Kütahya-Simav olan 5,9 şiddetindeki depremin ardından, 20 Mayıs Cuma günü TOKİ Başkan Vekili Ahmet Haluk Karabel ve teknik ekibi, Simav, Şaphane ve Pazarlar ilçelerinde incelemelerde bulundu. Öncelikli olarak Kütahya'nın Simav ilçesinde Kütahya Valiliğince oluşturulan ''Afet Koordinasyon Kurulu'' ile temasa geçilerek, hasar tespit çalışmalarına başlandı, okullar, kamu binaları ve yerleşim yerlerinde hasarlı konutların tespiti yapıldı. Yine aynı gün Kütahya Vali Yardımcısı, Simav Kaymakamı ve Simav Belediye Başkanı ile toplantı ve görüşmeler gerçekleştirildi. İncelemeler, 21-22 Mayıs günlerinde de devam etti. İhtiyaç duyulan konut sayısı ve okullar için arsa temini konusunda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, valilik ve belediye ile ortak çalışmalar başlatıldı ve tespit edilen yerler için proje geliştirme, ihale çalışmaları hızla sonuçlandırıldı. Verilen bilgiye göre, 19 Mayıs'taki depremden bir hafta sonra, 26 ve 27 Mayıs günlerinde, Kütahya Simav'da ilk aşamada birinci bölge olarak 272 konut ve 32 derslikli ilköğretim okulu, ikinci bölge olarak da 384 konut olmak üzere toplam 656 konut ve ilköğretim okulu ihalesi yapılarak sonuçlandırıldı. Simav'daki mevcut 192 TOKİ konutunun yanında yapılacak 656 konut için yüklenici firmalar, 28 Mayıs'tan itibaren hafriyat ve zemin çalışmalarına başladı. Konutlar, bodrum+zemin+3 katlı olacak şekilde 3 oda 1 salon, brüt 101 metrekare ve net 81 metrekare, ayrıca 2 oda 1 salon brüt 85 metrekare ve net 64 metrekare olacak şekilde planlandı. Toplamda 96 adet 2+1, 560 adet 3+1 olmak üzere 656 konut ve 1 adet 32 derslikli ilköğretim okulunun ihalesi gerçekleştirildi. TOKİ'den verilen bilgiye göre, ayrıca, ikinci aşamada da 272 adet 3+1 konut, 1 adet 32 derslikli ilköğretim okulu, 1 adet 600 kişilik cami ve 8 dükkanlı ticaret merkezi ihalesi hazırlıkları tamamlandı. Bu ihalelerin, 6-7 Haziran'da 2 aşamalı ihalesi sonuçlandırılacak. TOKİ, Simav'da, genel toplamda 96 adet 2+1, 832 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 928 konut, 2 adet 32 derslikli ilköğretim okulu, 1 adet 600 kişilik cami ve 8 dükkanlı ticaret uygulaması gerçekleştirmiş olacak. Kalıcı deprem konutlarının, kış gelmeden tamamlanması planlanıyor. -TAKSİT ÖDEMELERİ ERTELENDİ- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Pazarlar ilçesinde inceleme ve tespitlerinin sonuçlanması halinde, buradaki inşaat işlerinin ihalesinin de hızlı bir şekilde yapılacağı belirtilirken, Şaphane ilçesindeki ağır hasarlı 9 konut ihtiyacının, bölgedeki stoktan karşılanacağı kaydedildi. TOKİ, Simav'da 2008'de yapımına başladığı 192 konut, ticaret merkezi ve camiden oluşan toplu konut uygulamasında, konutları depremden önce hak sahiplerine teslim etmeye başlamıştı. Depremden sonra, konutların tesliminde vatandaşlardan alınan KDV'ler, deprem afeti dolayısıyla 6 ay ertelendi.