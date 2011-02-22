-TOKİ'DEN BİNALARA "DEPREM" DÜZENLEMESİ ESKİŞEHİR (A.A) - 22.02.2011 - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar, artık kentsel dönüşümlere girdiklerini belirterek, ''Türkiye'de nerede kaçak yapı varsa, nerede depreme dayanıksız yapı varsa bunları dönüştürmek için büyük bir gayret içine girdik'' dedi. Bayraktar, bir etkinlik için geldiği Eskişehir'de yaptığı açıklamada, TOKİ'nin ihtiyaç üzerine 1984 yılında dönemin Başbakanı rahmetli Turgut Özal tarafından kurulduğunu anımsatarak, bu kuruluşun kurulduğu dönemde çok güzel işler yaptığını kaydetti. Kurulduğu 1984 yılından 1987 yılına kadar TOKİ'nin İstanbul ve Ankara ile bazı kentlerde konutlar yaptığını ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu: ''Daha sonra bu durakladı. Özellikle 1990'dan sonra durdu. Kredi vermeye devam etti. O zaman TOKİ kurulurken fon da oluşturuldu. Yani yurtdışı çıkış harçlarından, sigaradan, içkiden ciddi bir fonu vardı. O fon ile çark döndürülüyordu. Daha sonra kooperatiflere kredi vermek şeklinde devam ettirdi görevini. TOKİ, 1984'den 2002 yılına kadar 43 bin konut yaptı Emlak Bankası'ndan gelen konutlarla birlikte. Biz ise şimdi 500 bin konut rakamını yakaladık neredeyse, 480 bindeyiz. 20 bin konut da ihalede var. 500 bin konutun yanı sıra şu anda biz 100'e yakın hastane ve bir o kadar da hastane yaptık. 700'e yakın ilköğretim okulu ve lise yaptık. 500'e yakın spor salonu, 340 cami, 400 ticaret merkezi, Türkiye'nin 81 ilinde ve 800 ilçesinde şantiyemiz var. Şantiye sayımız 2 bini buldu.'' Bayraktar, Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu, böylece kiraların düştüğünü, fakir, fukaranın konut alabilme umudunun doğduğunu, insanların gecekonduya yönelme imajının kırıldığını, işsizliğin azalmasına da katkı sağlandığını bildirdi. -''KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALMASINA DA KATKI YAPTIK''- Kayıt dışı ekonominin azalmasına, ara teknik eleman yetiştirilmesine, malzeme kalitesinin artmasına, kaliteli müteahhitlerin yetişmesine, ülkenin çeşitli yerlerinde çok güzel yerleşim birimlerinin oluşmasına katkı sağladıklarına da değinen Bayraktar, şöyle devam etti: ''Bu konutları vatandaşlara ucuz ve 15-20 yıl vadeli verdik. Bununla birlikte Türkiye'de yeni bir enerji ve sinerji doğdu. Artık bundan sonra kentsel dönüşümlere giriyoruz. Türkiye'de nerede kaçak yapı varsa, nerede depreme dayanıksız yapı varsa, bunları dönüştürmek için büyük bir gayret içine girdik. Bu, Hükümetin, Başbakan Erdoğan'ın sayesinde oldu. TOKİ olarak gayretli bir ekip kurduk. O gayreti, Hükümetin programı ve Başbakan'ın sıkı takibi doğrultusunda gösterdik ve bu başarıyı elde ettik. Bugün '500 bin konut' demek, bir Bursa, 3 Eskişehir yapar. Bu Türkiye'nin ihtiyacıydı. Sosyal devlet olmanın gereği olarak bunları yaptık. Özel sektör de yapacak tabi, ancak bizim yaptığımız iş halk ekmek fabrikaları gibi... Fiyatları dengeye getirmek, fakir, fukara vatandaşın konut sahibi olabilmesine katkı vermektir ana amacımız.'' -''YURT DIŞINDAN TEKLİFLER GELİYOR''- Bayraktar, şu anda 30 ülkeyle görüşmelerinin olduğuna da değinerek, ''Bir kısım anlaşmalar da yaptık. Ancak, bu arada Türkiye'de bize stat, hastane gibi çok zor görevler de yüklendi. Pakistan'da 5 bine yakın konut ihalesi aldık. Ucuz, pratik ve kaliteli konutlar üretmememiz diğer ülkelerin TOKİ'yi talep etmesine neden oluyor. Eğer Hükümet böyle bir karar verirse bunları önümüzdeki dönem içinde gidip yapabiliriz. Görüştüğümüz ülkeler var, ancak gitme kararı aldığımız ülke yok'' dedi. -2011 YILI HEDEFİ- TOKİ olarak 2011 yılını kentsel dönüşüm ve deprem dönüşüm yılı olarak ilan ettiklerini ifade eden Bayraktar, şunları söyledi: ''Bundan sonra kentlerden başlamak üzere, ilçelere, kasabalara ve köylere kadar ineceğiz. Kentsel dönüşüme son derece önem veriyoruz. Bu bakımdan 2011 yılında kentsel dönüşümü tetikleyeceğiz. 4-5 Mart tarihlerinde İstanbul'da 'Konut Kurultayı'mız var, bunu çok önemsiyoruz. Bu kurultaya 30 ülkeden katılım olacak. Kurultayda kentsel dönüşümü işleyeceğiz. Yetkisiz ve yetersiz müteahhitleri bitirmek istiyoruz. Yetkin müteahhitlik hizmetini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bu konuda çalışma yapıyor. İşini iyi bilen, işini iyi yapan, bu konuda ehliyet sahibi kişileri ön plana çıkarmak lazım. Türkiye'deki kaliteyi artırmak için de müteahhitlerdeki profili iyileştirmek lazım.'' Bayraktar, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023 yılında en az 1 milyon konut bitirmeyi hedeflediklerine de değinerek, ''Bu, alt gelir grubu ve yoksul kesime yönelik konut üretimi ile kentsel dönüşüm olarak gerçekleşecek. 2023 yılında kentlerimizi güzelleştireceğiz. Parkları, bahçeleri ve yeşil alanları, ulaşımı rahat olan kentleri mutlaka kuracağız'' dedi. -''SINIFI GEÇEN'' MÜTEAHHİTLERİN SAYISI ARTTI Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ), iş yaptığı firmalar arasında, ''çok iyiler'' listesine alınan firmaların sayısı üçe katlandı. TOKİ'nin yenilediği yükleniciler listesinde, ''çok iyiler'' bölümünde yer alan firma sayısı, önceki listeye göre yüzde 187 artarak, 31'den 89'a çıktı. Toplam 44 firma, ''kara liste''de yer aldı. İdare, iş yaptığı müteahhitlere ilişkin değerlendirme listesini yeniledi. Listede, 45'i TOKİ'nin şirketi olan Emlak Konut GYO'dan iş alan olmak üzere toplam 817 firma veya firma ortaklığı bulunuyor. İş verdiği müteahhitleri, ''iş yapma becerileri, imalatın kalitesi, işin zamanlaması, resmi kurumlar nezdinde işin takibi, piyasaya borç ödemeleri, icra-haciz durumu, taşeron-işçi alacakları konusundaki tutumu, inşaat sonrası meydana gelebilecek şikayetlerin giderilmesi konusundaki tutumu'' gibi kriterlere göre değerlendiren TOKİ, geçen yıl sonu itibariyle yapılan değerlendirmeler sonrasında hazırladığı ''Yüklenici Listesi'' kitapçığını yayımladı. Firma veya ortaklıkların ''iş bitirme ve başarı'' düzeylerine göre sıralandığı kitapçıkta, firmaların adı yanında, üstlendikleri projeler, ihale tutarı ile firma yetkilisinin adı ve firma telefonu da yer alıyor. Listede, 89 firma ''çok iyiler'' olarak ilk sayfalarda yer aldı. 2009'da çıkarılan listede 258 olan ''iyiler'' kategorisindeki firma sayısı bu yılki listede 303'e yükseldi. Listede, 163 firma ''orta düzeyde'' değerlendirildi. İdarenin listesine göre, TOKİ, 41 firmanın çalışmalarını çok dikkatle takip ediyor. Bu firmalar ''riskli'' kategoride bulunuyor. Önceki listede dikkatle takip edilen firma sayısı 32 idi. Listenin son bölümlerinde ise TOKİ'nin ''kara listeye'' aldığı 44 firma bulunuyor. Bu firmalar ile yapılan sözleşmeler ya feshedildi ya devredildi ya da tasfiye edildi veya bu amaçlarla hukuki işlemler sürdürülüyor. Önceki listede, kara listedeki firma sayısı 43'dü. Bu firmalar arasında, Seyrantepe Spor kompleksi işi feshedilen Eren Talu Mim. Tur. TAŞ- Alke İnş. San. ve Tic. Ortak Girişim Grubu, Ankara Yukarı Yurtçu Kuyupınar Mevkiinde 1271 konut ve sosyal tesis inşaatını üstlenen ve sonra taahhütlerini yerine getirmediği için sözleşmesi fesh edilen Ve-Na İnş. Taah. İth. İhr. Ltd. Şti.- İHE İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı da bulunuyor. ''Riskli'' olarak takip edilen ve ''kara listede'' bulunan firmaların TOKİ'den tekrar iş alması zor görülüyor. Önceki yıl 75 olan bu kategorilerdeki firma sayısı, bu yıl 85'e çıktı. TOKİ'nin listesinde, yeni düzenlenen ihaleleri alan ve henüz inşaat çalışmalarının başında olan 132 firma ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan iş alan 45 firma, üstlendikleri projeler, ihale bedeli yanında firma yetkilisinin adı ve telefon numarasına ilişkin bilgiler de bulunuyor. İdarenin, düzenlediği listede, firmaları yaptıkları iş bazında, imzalanan sözleşme bazında değerlendirdiği için, bazı firmaların, bazı ihaleler açısından ''iyi'', bazı ihaleler açısından da ''orta'' veya ''iyi'' kategorisinde yer aldığı dikkat çekti.