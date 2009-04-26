TOKİ’den bahar kampanyası

TOKİ 2008 yılı sonuna kadar konut alıp borcunu erken kapatanların borçlarında, yüzde 16 ile yüzde 21 arasında indirim yapacak. Erken ödeme indirimi için başvurular yarın başlayacak.



Toplu Konut İdaresi (TOKİ), konut bedellerini erken ödeyip tapusunu almak isteyenler için "bahar kampanyası" başlatıyor. 2008 yılı sonuna kadar konut alıp borcunu erken kapatanların borçlarında, yüzde 16 ile yüzde 21 arasında indirim yapılacak.



İndirim kampanyası yarın başlayacak ve 27 Mayıs'a kadar sürecek. Uygulamadan, 2008 yılı sonuna kadar satılmış ve kalan vadesi 12 aydan daha uzun olan projeler yararlanacak.



Geri ödemeleri devam eden konutların borç bakiyelerinin defaten kapatılması halinde, başvuru tarihinde hesaplanan borç bakiyesinden yüzde 21 indirim yapılacak. Borcun 3 ay vadeli eşit taksitli olarak kapatılması durumunda yüzde 18, 6 ay vadeli eşit taksitli olarak kapatılması durumunda yüzde 16 indirim uygulanacak.



İndirim kampanyasından yararlanmak isteyenlerin, taksitleri ödedikleri banka şubelerine başvurması gerekiyor.



2008 yılı sonu itibariyle 127 bin kişinin konut alımı nedeniyle TOKİ'ye taksit ödemesi devam ediyordu. TOKİ'nin bu kişilerden toplam 5,8 milyar lira alacağı olduğu öğrenildi. Uygulama ile elinde parası olanlar borcunu kapatıp erken tapu alabilecek, TOKİ de alacaklarını nakde çevirerek finansman ihtiyacını karşılayacak.

