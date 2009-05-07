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Ekonomi

TOKİ'den aylık 100 TL taksitle konut

07 Mayıs 2009 16:36

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından alt gelir grubu ve yoksullar için yapımı planlanan 100 lira taksitli 1 1 evlerin kura çekimi ilk kez Antalya'da gerçekleştirildi.

TOKİ tarafından Antalya'nın merkez Döşemealtı ilçesi Çıplaklı mevkisinde yaptırılacak 488 adet konutun kura çekimi Dilek Sabancı Spor Salonu'nda yapıldı. TOKİ yetkilisi Levent Cenkçi, Antalya'nın Çıplaklı mevkisinde yapılacak 488 konutun ihalesinin yakında yapılacağını bildirdi. Cenkçi, şunları söyledi:

"488 konut için 755 başvuru oldu. Başvuranların 44'ü özürlü vatandaşımız. Başvurular sadece Antalya merkezde alındı. İlçelerde alınmadığı için başvuran sayısı 755'de kaldı. Yoksullar için büyük konut açığı var. Çıplaklı'daki konutların inşaatı başladıktan 30 ay sonra tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek."

Daha sonra noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kurada ismi çıkanların bazıları sevinçten bayılırken bazıları da göbek attı.

Kurada ismi ilk çıkanlar arasında yer alan Şefika Başlık (48), bir süre fenalık geçirdi. İlk yardım ekiplerinin müdahalesiyle kendisine gelen Başlık, 3 çocuğunun olduğunu ve eşinin olmadığını, çocuklarına bakabilmek için temizlik yaptığını belirtti. Başlık, 300 lira kira ödediğini, artık kira ödemekten kurtulacağı için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Özürlü oğlu Mustafa Demir'e kurada daire çıkan anne Şükriye Demir'in sevinci salonu adeta inletti. Yetkililere teşekkür eden Demir, tek dileğinin özürlü oğlunun bir ev sahibi olabilmesi olduğunu ve dileğinin yerine geldiğini ifade etti.

Kurada adı çıkan Fehmi Ateş ise tribünlerden sahaya atlayarak, Notere ve TOKİ yetkililerine sarıldı, daha sonra da baygınlık geçirerek, düştü. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonunda Antalya Devlet Hastanesine kaldırılan Fehmi Ateş'in heyecandan yemek yemediği için tansiyonun çok yükseldiği, bu nedenle bayıldığı kaydedildi. Ateş'in sağlık durumunun iyi olduğu vurgulandı.

Kura sonunda 755 kişiden 488 kişi asil olarak konut almaya hak kazanırken, diğerleri ise yedek oldu.

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