-TOKİ'den ''5 yıldızlı'' yurt ANKARA (A.A) - 15.09.2011 - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yüksek öğrenim yurtlarının kalitesini ve kapasitesini artırmak için 17 ilde 18 üniversite yurdu inşa edecek. TOKİ tarafından ihalesine başlanan 10 bin 10 yatak kapasiteli yurtlar beş yıldızlı otel konforunda olacak. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kamu kurumlarına modern hizmet binaları inşa eden TOKİ, şimdi de yüksek öğrenim gençliğinin barınma sorununa kalıcı çözümler getirmek için harekete geçti. TOKİ ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) arasında nisan ayında imzalanan protokolün ardından acil barınma ihtiyacı olan 17 kente toplam 10 bin 10 yatak kapasiteli 18 yurt kazandırılacak. Arsası YURTKUR tarafından temin edilecek yurtların inşaat ve diğer altyapı çalışmalarını TOKİ gerçekleştirecek. TOKİ, yurt binalarının yanı sıra sosyal tesis binaları, altyapı ve çevre düzenleme işini de yapacak. Yüksek öğrenim öğrencilerine ''5 yıldızlı otel konforu sunacak'' olan yurtlarda odalar 1 ve 3 kişilik olarak düzenlenecek. Her odada televizyon, buzdolabı, çalışma masası ve diğer gereçler bulunacak. Öğrencilerin ortak kullanımları için ayrıca, her katta dinlenme odası ve etüt salonları yer alacak. Yurtlarda sosyal amaçlara hizmet verecek kafeterya, berber, kantin ve lokanta da olacak. Bu arada, modern görünümüyle öne çıkacak yurtların ihaleleri yapılmaya başlandı. İlk ihaleler Yalova, Ağrı ve Konya'da inşa edilecek yurtlar için gerçekleştirildi. TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkez binasında düzenlenen yurt ihalelerine inşaat firmalarının ilgisi de büyük oldu.