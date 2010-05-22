TOKİ'den 4 yeni proje

T24-



TOKİ'den verilen bilgiye göre, Ankara'da, Mamak, Yenimahalle, Gölbaşı ve Esenboğa Havaalanı yolu üzerindeki Kuzey Ankara Kentsel Yenileme Bölgesi'nde yaptırılacak konutların ihalesi, 2 hafta içinde tamamlanacak.





Açıklamaya göre TOKİ, Gölbaşı-İncek'te 1064 lüks konut yapacak. Buradan sağlanacak gelirle Mamak-Kusunlar'da 1374 ve Kuzey Ankara Kentsel Yenileme Bölgesi'nde alt gelir gurubuna yönelik yapılacak 124 konut finanse edilecek.





TOKİ ayrıca, Yenimahalle-Macunköy'de de 408 adet orta gelir grubuna yönelik sosyal konut yapacak.





Halen Ankara'da Altındağ, Mamak, Şentepe ve Havaalanı Yolu üzerinde gecekondu dönüşüm projeleri uygulayan TOKİ, Mamak'ta aynı amaçla 1374 konutluk yeni bir proje başlatacak. Kusunlar'da uygulanacak projeye ilişkin ihale 24 Mayıs'ta yapılacak.





TOKİ, gecekondu dönüşümü kapsamında Kuzey Ankara Kent Girişi'nde de daha önce yaptığı konutlara ek olarak 124 konut ve 1 adet cami yapımı için 7 Haziran'da ihale düzenleyecek.

Yenimahalle-Macunköy'de orta gelir düzeyine yönelik yapılacak 408 sosyal konut için 27 Mayıs günü ihale gerçekleştirilecek.





Gölbaşı-İncek bölgesinde yapılacak 1064 lüks konut ve 1 adet sosyal tesis için ise 1 Haziran'da ihale düzenleniyor.





Açıklamaya göre, TOKİ'nin Ankara'da şimdiye kadar uyguladığı projeler kapsamında yaptığı konut sayısı 62 bine yaklaştı.





İdare, gelecek dönemlerde Ankara'da, altyapı ve sosyal tesisleri ile birlikte 22 bin 792 konut yapımını planlıyor.