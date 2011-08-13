-TOKİ'den 4 bin lira peşinatla konut ANKARA (A.A) - 13.08.2011 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 7 ilde yoksul vatandaşlar için yaptığı toplam 4 bin 614 konutu, Ramazan Bayramı'ndan sonra satışa çıkaracak. 4 bin lira peşinat ile satılacak konutlar için başvurular 5 Eylül'de başlayacak. TOKİ'den verilen bilgiye göre, Ankara, Antalya ve Gaziantep'in de arasında bulunduğu 7 ildeki 9 projede yer alan toplam 4 bin 614 konut, bayramdan sonra satışa çıkarılacak. Yoksul kesime yönelik 2+1, 64 metrekare büyüklükteki konutlar, 4 bin liradan başlayan taksitlerle satılacak. Bu kapsamda, Ankara-Mamak'ta 1024, Çubuk'ta 484, Adıyaman-Merkez'de 700, Antalya-Merkez Çıplaklı'da 480, Edirne-Merkez Fırınlarsırtı'nda 318, Gaziantep-Şehitkamil'de 404, Şahinbey-Yeşilkent'te 320, Kırşehir-Merkez'de 292, Kocaeli-İzmit Arızlı'da ise 592 konut uygun ödeme koşullarında satılacak. Peşinatlarını ödeyerek konut almaya hak kazananlar, ilk taksitlerini konut tesliminden sonra yapacak. Peşinatı 4 bin lira olan konutların peşinatı 173 liradan başlayacak ve 180 ay (15 yıl) vadeli satılacak. Başvurular, 5-23 Eylül tarihleri arasında, illerde valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlıklara yapılacak. Başvurularda konut sayısından fazla başvuru gelmesi halinde, hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kura'da konut almaya hak kazananlarla, daha sonra sözleşme imzalanacak. Peşinatın yarısı sözleşme imzalama aşamasında, kalan yarısı da 3 ay sonra, Mart 2012'de tahsil edilecek. Başvuru yapacakların, projenin yer aldığı ilde 1 yıldan az olmamak üzere ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması, TOKİ'den daha önce konut satın almamış ve kredi kullanmamış olması, kendisine eşine ya da velayeti altındaki çocuklarına ait tapulu gayrimenkul olmaması, aylık hane halkı gelirinin 2 bin 600 liranın altında olması, başvuru tarihinde 25 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Eşi vefat etmiş olan kadınlarda yaş şartı aranmıyor. Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır il-ilçede ikamet ediyor olması veya il/ilçe nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor.