-TOKİ'DEN "SİMAV" YALANLAMASI ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), hiçbir depremde, hiçbir TOKİ binasının zarar görmediğini bildirdi. TOKİ'den, Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinin çeşitli basın organlarında yer alan açıklaması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, ''depremlerde en çok zarar gören kamu yapıları başta olmak üzere TOKİ yapılarının, yapı denetim sistemine acilen dahil edilmesi gerektiği'' şeklinde bir ifade yer aldığı belirtilerek, hiçbir depremde hiçbir TOKİ binasının zarar görmediği, son yaşanan depremin merkezi olan Simav ilçesinde henüz yeni bitirilmiş olan 192 adet TOKİ konutunda da en ufak bir çatlak dahi oluşmadığı kaydedildi. TOKİ'nin bütün uygulamalarının denetimini, Kamu İhale Kanunu çerçevesinde müşavir firmalara yaptırdığı, ayrıca kendi bünyesinde istihdam ettiği personel vasıtasıyla da düzenli olarak inşaatların denetimini gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, müşavir firmaların bulunmadığı işlerde müşavirlik ihalesi yapılıncaya kadar, geçici olarak 4864 sayılı Kanunun değişiklik yapılan 8. maddesi ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa eklenen 5. madde uyarınca valiliklerden temin edilen teknik personelle denetimlerin yapıldığına dikkat çekildi. TOKİ inşaatlarının çok aşamalı ve çapraz denetim sistemlerinden geçerek yürütüldüğü belirtilen açıklamada, ''TOKİ, kendi bünyesindeki inşaat kontrol ekipleri, ihale yoluyla bedeli karşılığında müşavir firmalar tutarak, valiliklerden, belediyelerden ve ilgili kamu kurumlarından denetim elemanları görevlendirerek, yine TOKİ bünyesinde kurulan İzleme ve Kabul Dairesi aracılığıyla konutlarını kontrol etmektedir'' denildi. TOKİ uygulamalarında çoğunlukla tünel kalıp yapım sistemleri kullanıldığı anımsatılan açıklamada, idare uygulamalarında, kalite, sağlamlık, ucuzluk ve hızlı üretime dikkat edildiği ifade edildi. -''İNŞAATLARIMIZDA MAKSİMUM KALİTE VE EMNİYETİ ÖN PLANDA''- Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''İnşaatlarımızda maksimum kalite ve emniyeti ön planda tutuyoruz. Projelendirme öncesinde inşaatın yapılacağı arazide jeolojik ve jeoteknik etütleri yaptıktan sonra, deprem riskini göz önünde bulundurarak en uygun temel tipi ve taşıyıcı sistemi belirliyoruz. Kontrollük hizmetlerinde müşavir firmalar da devreye sokularak, özel sektördeki müşavirlik sisteminin gelişmesine katkı sağlanmaktadır. Müşavirlik sistemi, yapı denetim sisteminin çok önemli bir parçasıdır.''