TOKİ'den 300 bedava konut

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, göreve gelmeden önce sözünü verdiği fakir ve kimsesiz vatandaşlara ücretsiz ev projesi için TOKİ'den 300 konut sözü aldığını açıkladı.

Niğde Valisi Sebahattin Öztürk ve AK Parti Milletvekili Muharrem Selamoğlu ile birlikte Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar ile görüşen Başkan Faruk Akdoğan, TOKİ Başkanı Bayraktar'dan 300 konut sözünü aldıklarını açıkladı.



Başkan Akdoğan ayrıca asgari ücretle çalışan işçiler için 615 konutluk bir projenin daha hayata geçirileceğini duyurdu. Ücretsiz konutların yapımını TOKİ'nin üstlendiğini anlatan Başkan Akdoğan, "Konutların arsasını biz vereceğiz. Konutlar Niğde Evleri'nin olduğu bölgeye yapılacak." dedi.

Konutların yapımı için de TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'dan talepte bulunduklarını dile getiren Akdoğan, "TOKİ bu talebimize de sıcak baktı. Konutların inşaatını biz yapacağız, dağıtımını TOKİ yapacak. Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile belediyenin belirlediği fakir, kimsesiz, ev alma ve ev kirası ödeme imkanı olmayan insanımıza bu konutları ücretsiz teslim edeceğiz. Konutların bedeli Niğde Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından ayda 100 lira bedelle TOKİ'ye ödenecek. Bu konutlara şartları uygun vatandaşımız sahip olacak." şeklinde konuştu.

Başkan Akdoğan, 300 ücretsiz konut projesinin yanında sosyal amaçlı bir başka konut projesinin daha hayata geçirileceğini bildirdi. "Yeni Terminal ve Polis Okulu'nun arasındaki 105 dönümlük arsa üzerine 615 konutluk proje de yine TOKİ tarafından uygulanacak. TOKİ, konutlara İlhanlı ve Nar mahallelerinin üzerindeki bölgede başlayacak. Konutların yanında buralarda cami ve okul da yer alacak. Bu proje Niğde'de dar gelirli vatandaşımıza yönelik bir hizmet olacak." diyen Başkan Akdoğan, asgari ücretle çalışan vatandaşlara verilmek üzere 65 ile 90 metrekare büyüklükte konutlar yapılacağını ve bunların vatandaşlara ayda 100 lira taksitle satılacağını kaydetti.