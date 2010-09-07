-TOKİ'DEN 255 LİRA TAKSİTLE KONUT ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep, Mersin, Adapazarı, Samsun, Çorum, İzmir, Mersin'de bulunan toplam 2 bin 920 konutu satışa çıkarıyor. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, ''kira ödemek yerine evinizin taksitini ödeyin'' sloganıyla 2 bin 920 konutu satışa çıkaran İdare, 12 bin liradan başlayan peşinat ve 255 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuyor. Açıklamaya göre, 10 ilde bulunan 12 projedeki bin 645 konutu yüzde 15 peşinat ve 240 ay vade (20 yıl) ile satışa çıkaran TOKİ, İstanbul ve Ankara'da yer alan 3 ayrı projedeki bin 275 konutu ise yüzde 10 peşinat ve 144 ay vade ile satacak. 12 Temmuz Pazartesi günü başlayacak konut satış kampanyası 12 Ağustos 2010 tarihine kadar devam edecek. Satışlar, TOKİ tarafından yetkilendirilen Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak.