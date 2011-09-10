-TOKİ'den 173 lira taksitle ev ANKARA (A.A) - 10.09.2011 - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) dar gelirlilere satacağı konutlar büyük ilgi görüyor. TOKİ tarafından dar gelirli ailelere yönelik 4 bin lira peşinatla satışa sunulan 4 bin 614 konut için 5 gün içinde 10 bin kişi başvurdu. Dar gelirli ailelerin ev hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen TOKİ, aralarında Ankara, Antalya ve Gaziantep'in de bulunduğu 7 ilde 2+1 odadan oluşan 4 bin 614 konutu satışa çıkardı. Konutlardan almak isteyenler, başvuru başlangıç tarihi 5 Eylül'den bu yana illerde valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlıklara başvuruda bulunuyor. Kira öder gibi taksitle ev sahibi olmak için başvuru yerlerinde kuyruğa giren vatandaşlar, kendilerine verilen formu doldurarak, başvuru evrakları ile birlikte müracaatlarını gerçekleştiriyor. Başvuruların ilk 5 gününde satışa çıkarılan konutlara ilgi büyük oldu. Beş günde 4 bin 614 konut için 7 ilde toplam 10 bin kişi başvuruda bulundu. 23 Eylül'e kadar devam edecek başvurularda sayının daha da artması bekleniyor. -Başvuru için aranan şartlar- Başvuru yapacakların, projenin yer aldığı ilde 1 yıldan az olmamak üzere ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması, TOKİ'den daha önce konut satın almamış ve kredi kullanmamış olması, kendisine eşine ya da velayeti altındaki çocuklarına ait tapulu gayrimenkul olmaması, aylık hane halkı gelirinin 2 bin 600 liranın altında olması, başvuru tarihinde 25 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Eşi vefat etmiş olan kadınlarda yaş şartı aranmıyor. Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır il-ilçede ikamet ediyor olması veya il/ilçe nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor. Müracaatların tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan vatandaşların şartları değerlendirilecek. Müracaat sayısının satışa sunulan konut sayısından daha fazla olduğu projelerde ev almaya hak kazanacaklar noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek. Peşinatlarını ödeyerek konut alanlar, ilk taksitlerini konut tesliminden sonra yapacak. Peşinatı 4 bin lira olan konutlar, 173 liradan başlayan taksitlerle, 180 ay (15 yıl) vadeli satılacak. Kampanya kapsamda, Ankara-Mamak'ta 1024, Çubuk'ta 484, Adıyaman-Merkez'de 700, Antalya-Merkez Çıplaklı'da 480, Edirne-Merkez Fırınlarsırtı'nda 318, Gaziantep-Şehitkamil'de 404, Şahinbey-Yeşilkent'te 320, Kırşehir-Merkez'de 292, Kocaeli-İzmit Arızlı'da ise 592 konut satışa çıkarıldı.