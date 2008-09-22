TOKİ’den 1.5 milyar dolarlık proje yarışması

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ), Türkiye’nin en büyük doğa ve eğlence parkı olacak Disneyland benzeri 1.5 milyar dolarlık projesi için yarış başladı.



İstanbul’da eski Halkalı çöplüğünün bulunduğu yeri dünyanın sayılı eğlence merkezlerinden biri haline getirecek projeye yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği öğrenildi. Halkalı Atakent’teki 1.4 milyon metrekarelik arazi, 20 Ekim’de, saat 14.00’te, idare merkezinde yapılacak ihale ile ‘arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulü’ ile satılacak.



Arazinin 1.2 milyon metrekarelik bölümüne doğa ve eğlence parkı yapılacak. Arazinin eğlence parkı alanı olarak ayrılan bölümü dışındaki alanlara, lüks konut ve iş merkezleri inşa etti.



İhale yerli ve yabancı inşaat firmalarına, bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşları ile yapacakları ortak girişime açık olacak. Ana teması ‘su parkı’ olarak belirlenen doğa parkının, İstanbul’daki en büyük yeşil alanlardan biri olacağı vurgulanıyor.



İstanbul’daki proje öncelikli



TOKİ, ilk aşamada Ankara’da tema park yapımı için Ballıkuyumcu’daki 3.8 milyon metrekarelik alanı satışa çıkarmış, ancak ihaleye firmalar ilgi göstermemişti. TOKİ Başkanı Bayraktar, Ankara’daki tema park arazisine alıcı çıkmaması üzerine yaptığı açıklamada ABD’de yaptığı temaslarda, firmaların İstanbul Halkalı’da tema park yapımı işine büyük ilgi gösterdiğini, bu nedenle İstanbul’daki projeye öncelik verdiklerini söylemişti. Bayraktar ayrıca, ‘Halkalı doğa ve eğlence parkı kapsamında, toplamda 1.5 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleşecek, ama TOKİ’nin cebinden bir kuruş çıkmayacak’ demişti.



Seçme dünya mutfakları da olacak bilim evi de



Parkta çocuklar ve yetişkinler için 4 ayrı açık ve kapalı alan, 2 korku ve macera tüneli, 1 açık 1 adet kapalı şov alanı, 1 Türk ve Osmanlı tarihi simülasyon merkezi, 1 sinema tüneli ve 1 bilim evi yer alacak. Ayrıca parkta fast-foodlar, seçme dünya mutfaklarına ait restoranlar, cafeler, büfeler, dinlenme alanları, balina, yunus ve fok gösterilerine uygun ölçülerde planlanmış gösteri havuzu ile buna uygun 500 kişilik tribün de bulunacak.

