TOKİ'den 137 YTL'ye arsa

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’na ait Türkiye genelinde 545 arsa, Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat ve İhracat A.Ş. tarafından düzenlenecek açık artırma toplantılarında alınacak tekliflerin TOKİ tarafından değerlendirilmesi yöntemiyle satılacak.



Satışa çıkarılan arsaların büyüklükleri 27 ile 3 milyon 818 bin 746 metrekare arasında değişiyor. Söz konusu arsaların muhammen bedelleri ise 137 YTL’den başlıyor, 189 milyon 445 bin 609 YTL’ye kadar yükseliyor.



İstekliler, arsaların her biri için ayrı ayrı muhammen bedeli 10 bin YTL’den az olan lotlarda her arsa için ayrı ayrı 2 bin YTL, muhammen bedeli 1 milyon YTL’den az olan lotlarda her arsa için ayrı ayrı 5 bin YTL, muhammen bedeli 1 milyon YTL’nin üstünde olan lotlarda her arsa için ayrı ayrı 100 bin YTL katılım teminatı ödeyecek. Teklifler açık artırmadan 48 saat önce teslim edilecek.



Taşınmazların satışları peşin veya taksitli olarak yapılacak. Taksitli satışlarda 1. lottan 73. lota kadar olan taşınmazlar için; Kooperatif, Üst Birlik ve Kurumlara yüzde 25‘i peşin, kalanı için 30 ay vadeli veya yüzde 30’u peşin, kalanı için 48 ay vadeli, diğer alıcılara yüzde 35‘i peşin, kalanı için 36 ay vadeli veya yüzde 40’ı peşin, kalanı için 48 ay vadeli, 73. lottan sonraki taşınmazlar için; yüzde 25‘i peşin , kalanı için 30 ay vadeli veya yüzde 35’i peşin, kalanı için 48 ay vadeli, her altı ayda bir Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranında artırılarak bulunacak aylık taksitler halinde ödenecek.



Açık Artırma toplantısı Merkez Eskidji Yenibosna / İstanbul olmak üzere naklen canlı bağlantı TOKİ Salonu Bilkent / Ankara ve Çukurova Park Otel Seyhan / Adana adreslerinde 24 Eylül 2008 Çarşamba günü saat 15:30’da yapılacak.