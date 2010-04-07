TOKİ'den 122 hak sahibine tazminat

T24 - Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği, ''Konutlarının zamanında teslim edilmediğini iddia eden 122 hak sahibine, TOKİ'nin toplam 579 bin 500 lira tazminat ödemesi gerektiği'' kararını onadı.





Alınan bilgiye göre, 122 hak sahibi, Adıyaman'ın Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'nde 2006'da satışı yapılan konutların ''zamanında teslim edilmediği'' gerekçesiyle TOKİ hakkında dava açtı.





Besni Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada, 122 hak sahibine toplam 579 bin 500 lira tazminat ödemesine hükmedildi. TOKİ, kararı temyiz etti.





Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 8 Marttaki duruşmada, TOKİ'nin, davacılara 579 bin 500 lira tazminat ödemesine ilişkin yerel mahkeme kararını, oy birliğiyle onadı.





Yargıtay, temyiz harcı 30 bin 676 liranın da TOKİ'den alınmasına hükmetti.





Hak sahiplerinin avukatı Fatih Mehmet Tercan, Yargıtay'ın onama kararının, ''Türkiye'nin değişik yerlerinde görülen benzer davalara emsal teşkil edeceğinden çok önemli olduğunu'' bildirdi.







'Zamanında teslimat yapılmadı, mağdur olduk'







TOKİ, iddiaya göre, Erdemoğlu Mahallesi'nde 2006'da satışını yaptığı ve inşaatlarına başladığı toplam 260 konutu, eksiklikleri nedeniyle hak sahiplerine taahhüt ettiği zamanda teslim etmedi. 122 kişi, ''konutlarının zamanında teslim edilmediği'' gerekçesiyle mağdur olduklarını ileri sürerek, TOKİ aleyhine Besni Asliye Hukuk Mahkemes'inde dava açtı.





Besni Asliye Hukuk Mahkemesi, ''Tüketici Mahkemesi'' sıfatıyla baktığı davanın üçüncü duruşmasında, TOKİ'nin 122 hak sahibine 4 bin 750'şer liradan toplam 579 bin 500 lira tazminat ödemesine karar vermişti.

