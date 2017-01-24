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TOKİ'den 100 liraya aldıkları evleri 400 liraya kiraya verdiler

TOKİ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri zabıta ve polis eşliğinde, evlerin tahliyesini başlattı

24 Ocak 2017 20:40

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Aileler ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliği içinde ’Sosyal Konut Projesi’ kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’ne dar gelirli ailelerin de ev sahibi olabilmesi için 192 adet 1+1 konut yaptı.
 

Evler tahliye edildi​

 

DHA’da yer alan habere göre, ancak konutlardan 72’sinin 300 ila 400 liraya kiraya verildiği tespit edildi. Yapılan satış sözleşmesinde dar gelirli ailenin, konutta sözleşme bitene kadar kendisi oturacağı ve başkasına bedelli ya da bedelsiz olarak devir veya kiraya veremeyeceğinin belirtilmesi üzerine bugün sabah saatlerinde TOKİ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri zabıta ve polis eşliğinde, evlerin tahliyesini başlattı.

Bazı evlerin kapıları çilingir yardımıyla açıldı. Ardından evdeki eşyalar tahliye edildi. Sözleşmelerin de fesih edildiği belirtildi.

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