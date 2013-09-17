TOKİ'den 10 bin lira peşin 180 ay vadeyle ev

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ankara’nın yeni uydu kenti Yapracık'ta inşa ettiği konutlardan 298'ini "ön şartsız, kurasız, başvuru önceliğine göre, konut seçme ve alma olanağı" ile satacak.

TOKİ, Ankara'da Eryaman'dan sonra en büyük ikinci uydu kenti şehrin batısında, Eskişehir karayolundaki Yapracık'ta inşa etti.

Kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunulan projede, 10 bin lira peşin 180 ay vadeyle konut sahibi olunabilecek. Konutların peşin fiyatları 78 bin liradan, aylık taksitleri ise 383 liradan başlayacak.

"Ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut seçme ve alma olanağı" ile satılacak dairelerden ilk gelen istediğini alabilecek.

Konutlar için başvurular Ziraat Bankasının tüm şubeleri tarafından 19-30 Eylül tarihlerinde kabul edilecek.